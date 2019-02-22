استمتعوا بالأنشطة الشيّقة في الهواء الطلق مع سوق التخييم والدراجات في سوق التنين

استمتع بالطقس الرائع خلال هذا الموسم وقم بزيارة سوق التخييم والدراجات في سوق التنين، لاستكشاف ما يقدمه من مجموعة منتجات واسعة تشمل مستلزمات الدراجات الهوائية الأساسية ولوازم التخييم والمغامرات الخارجية.

بعد النجاح الكبير الذي شهده سوق التخييم والدراجات خلال العام الماضي، فإنّ سوق التنين يجمع بينهما هذا العام ليقدم كافة المنتجات الرائعة ضمن منصة واحدة مع العديد من العروض الترويجية المذهلة ابتداءً من 20 فبراير حتى 9 مارس.

يقع معرض الدراجات الهوائية والتخييم في الطابق الأرضي في سوق التنين 2 ويفتتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

سيحظى محبو الأنشطة الخارجية بفرصة الإختيار من بين المجموعة الواسعة من الدراجات الهوائية والسكوتر وأجهزة الوقاية التي تشمل الخوذات وواقي الركبة والقفازات والمصابيح وزجاجات المياه والمضخات، إلى جانب الخيم والأثاث المتنقل ومواقد الطهي والسخانات وأغطية النوم ومبردات المياه ومعدات الشواء والفحم والحطب وغيرها الكثير.

زوروا سوق التنين 2 للحصول على أحدث مستلزمات الدراجات الهوائية ولوازم التخييم بأسعار مذهلة ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 فبراير.