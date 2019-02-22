الفيكتوري تيم يتأهب لمنافسات الجولة 5 من بطولة الإمارات للدراجات المائية في الشارقة

يتأهب الفيكتوري تيم للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لعام 2019 في بحيرة الخان بالشارقة المنعقدة نهاية هذا الأسبوع 22 و 23 من فبراير الجاري.

ويقود فريق الفيكتوري تيم في فئة المحترفين واقف جي بي ١، بطل العالم النمساوي كيفين رايتير، أحد أفضل المرشحين للفوز باللقب مع إنطلاق الجولة الخامسة من البطولة.

ويتصدر متسابق الفيكتوري تيم البطل النمساوي كيفين رايتير الترتيب العام في البطولة لفئة المحترفين واقف جي بي 1 برصيد 189 نقطة، يليه في المركز الثاني المتسابق الفرنسي ستيفن داوليتش برصيد 159 نقطة، بينما يقتسم المركز الثالث البريطاني كريستوفر ويلكنسون بـ 152 نقطة، والفرنسي رافاييل مورين بالرصيد نفسه.

وكان رايتير حقق المركز الثاني في الجولتين الأولى والثانية من سباق الجولة الرابعة في دبي أخيراً، برصيد 44 نقطة، خلف صاحب المركز الأول الفرنسي رافييل ماورن (50 نقطة)، بينما احتل المركز الثالث البريطاني كريس ويلكنسون ليحصل على 40 نقطة.

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ويشارك الفيكتوري تيم في منافسات فئة الناشئين جي بي 3.2 عن طريق المتسابق سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5، وهو أحد الفرسان الواعدين القادمين بقوة في عالم الرياضات المائية.

ويحتل متسابق فريق الفيكتوري سهيل راشد الطاير المركز الأول في الترتيب العام برصيد 177 نقطة مع انطلاق خامس جولات البطولة في الإمارة الباسمة. ويحتل المركز الثالث شبل الفكتوري تيم البطل الناشئ حمدان سعيد جابر قائد دراجة رقم 89.

ويتطلع أبطال فريق مؤسسة الفيكتوري تيم للمحافظة على الصدارة خلال خامس جولات البطولة التي ستنظم من قبل نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت (22 و 23) فبراير الجاري في بحيرة خالد