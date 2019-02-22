الجناح الوطني لدولة الإمارات يطلق كتاب "الحياة ما وراء العمران الشاهق" خلال حفل في المجمّع الثقافي

أطلق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية كتاب "الحياة ما وراء العمران الشاهق"، الذي رافق معرضه في المعرض الدولي السادس عشر في بينالي البندقية 2018.

وتضمن حفل إطلاق الكتاب جلسة حوار شارك بها محرر الكتاب والقيّم الفني الدكتور خالد العوضي وأدارتها الصحفية ميليسا غرونلوند، شهدت حضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

Advertisements

وكان من بين حضور حفل إطلاق الكتاب كل من ريتا عون عبدو، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ وأنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني. وقد أقيم الحفل في المجمّع الثقافي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتحت عنوان "الحياة ما وراء العمران الشاهق"، يسلّط الكتاب الضوء على خصائص فن العمارة والتصميم غير المرتبط بحجم البنيان والتي بدورها تساهم في رسم ملامح الحياة اليومية داخل المجتمعات المتنوعة. ويقدم الكتاب رؤية شاملة عن النموذج الحضري الفريد في دولة الإمارات متنقلاً بقرائه بين المواقع غير المعروفة والقصص المجهولة.