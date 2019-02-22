"نتورك إنترناشيونال" تطلق بوابة دفع إلكتروني بملايين الدولارات لدعم قطاع التجارة الإلكترونية...

أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق بوابة جديدة للدفع الإلكتروني تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، وذلك بهدف تعزيز انتشار التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتُعدّ البوابة جزءاً من منصة الدفع "إن-جينيوس"N-Genius) ™( التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال"، وستبدأ تقديم خدماتها لمنافذ التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من فبراير 2019.

وقد ساهمت "نتورك إنترناشونال"، التي تعد أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات العربية المتّحدة، بشكل كبير في دعم الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية في إطار التزامها بتمكين التجارة وتعزيز راحة العملاء إقليمياً. وطورت الشركة بوابة الدفع الجديدة في الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية لخدمة العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بما ينسجم مع المتطلبات الإقليمية، مثل العلامة التجارية البيضاء، وتعدد اللغات والعملات.

وبهذه المناسبة، قال بول كلارك، رئيس المجموعة لشؤون المنتجات والابتكار في شركة "نتورك إنترناشيونال": "نحن حريصون على مواصلة دعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وهذا ما دفعنا إلى تزويد منظومة الدفع المتطورة بمنصة دفع إلكترونية جديدة، استكمالاً للمزايا المتعددة لبوابة الدفع "إن-جينيوس" N-Genius™ التي طورتها "نتورك إنترناشيونال" لتلبية احتياجات عملائها بحسب المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة وباستخدام قنوات قبول متعددة".

واستخدمت "نتورك إنترناشيونال" أفضل التقنيات المتاحة في مجال الدفع الإلكتروني لبناء هذه البوابة الإلكترونية التي تتسم بأداء وأمان عاليين فضلاً عن قدرتها على مواكبة التطورات في هذا المجال. وستوفر البوابة الجديدة للتجار والمستهلكين تجربة دفع سلسة وآمنة عبر قنوات البيع الإلكترونية ونقاط البيع المباشر في المتاجر، كما ستتيح إدخال طرق دفع ومزايا جديدة بشكل سريع ودون انقطاع في الأعمال. وتمتاز البوابة الجديدة بقابليتها للتخصيص الكامل وفقاً لمتطلبات الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، وقدرتها على مواكبة التطور والنمو السريعين لقطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك توجهات الدفع المتغيرة في المنطقة.

من جهته، قال سامر سليمان، مدير عام شركة "نتورك إنترناشونال" في الشرق الأوسط: "في ظل ما يشهده قطاع التجارة الإلكترونية من نمو متسارع في الحجم والنطاق، تأتي بوابتنا الإلكترونية الآمنة لتوفر للتجار فرصة الاستفادة من سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتوقع لمبيعات التجارة الإلكترونية فيها أن تصل حتى 80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022".