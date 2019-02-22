كراون بلازا دبي يُعلن عن تعيين حسام شعبان مديراً للأغذية والمشروبات

أعلن فندق كراون بلازا دبي، شارع الشيخ زايد، عن تعيين السيد حسام شعبان في منصب مدير الأغذية والمشروبات في الفندق.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال شادي كنعان، مدير فندق كراون بلازا دبي: "يحمل حسام معه خبرة كبيرة ليس فقط في مجال عمليات الأغذية والمشروبات، ولكن أيضاً عبر أقسام الفنادق التشغيلية الأخرى، بما في ذلك الإشراف على الغرف، الاستقبال والمكاتب الأمامية ووسائل الاستجمام والترفيه. نحن متحمسون للترحيب به ضمن فريق عمل فندق كراون بلازا دبي".

يحمل شعبان في جعبته أكثر من 16 عاماً من الخبرة في مجال الضيافة، حيث شغل مناصب قيادية في علامات تجارية عالمية معروفة بما في ذلك فنادق آكور، ماريوت وموفنبيك. وكانت آخر مهامه منصب مدير العمليات في فندق ألوفت نخلة جميرا، دبي.