"الإمارات الإسلامي" يقدم 100 ألف ميل سكاي واردز ترحيبية لمتعاملي بطاقات سكاي واردز "سيغنتشر"...

يقدّم "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 100 ألف ميل سكاي واردز ترحيبية للمتعاملين الجدد الذين يحصلون على بطاقات "سكاي واردز سيغنتشر" و"سكاي واردز إنفينيت" الائتمانية، وذلك في إطار حملة ترويجية تستمر حتى 28 فبراير 2019.

وفي معرض تعليقه على الحملة، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يعد الإنفاق على السفر من أعلى فئات الإنفاق باستخدام البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا تأتي الشهرة الواسعة التي اكتسبتها بطاقاتنا الائتمانية ’سكاي ورادز‘ بفضل ما تقدمه من قيمة استثنائية ومكافآت مجزية للمتعاملين. ومن هذا المنطلق، نهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى مواصلة تعزيز حصتنا في السوق وتوسيع قائمة المزايا الجذابة التي توفرها بطاقاتنا للمتعاملين".

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وتقدم بطاقات ائتمان "سكاي ورادز" من "الإمارات الإسلامي" لحامليها مجموعة واسعة من المزايا المالية وعروض أنماط الحياة، تشمل العضوية الفضية مجاناً في برنامج "سكاي واردز" من "طيران الإمارات"، وإمكانية لعب الجولف مجاناً طيلة أيام الأسبوع، وخدمة ركن السيارات مجاناً، والدخول المجاني غير المحدود إلى صالات المطارات، وخدمة الكونسيرج حول العالم والكثير غير ذلك. ويمكن لحاملي البطاقات أيضاً كسب حتى 2 ميل من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي ينفقونه باستخدامها.

وإلى جانب ذلك كله، يتاح لحاملي البطاقات الاستمتاع بتخفيضات على مجموعة فنادق "فيزا" الفاخرة التي يتجاوز عددها 900 فندق حول العالم، إضافة إلى باقة من الحسومات الخاصة على خدمات استئجار السيارات، والمطاعم الحصرية، ومتاجر المجوهرات، والمنتزهات الترفيهية، والمراكز التعليمية، وباقات العطلات ومجموعة واسعة من المتاجر الرائدة حول العالم.