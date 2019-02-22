مجلس التوازن الاقتصادي وشرطة أبو ظبي يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار

وقع مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية وترسيخها وتعزيز تكامل الجهود وتبادل الخبـرات وتحقيق أفضل أداء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الابتكار.

وقع الاتفاقية في جناح توازن خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2019، سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبو ظبي، بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبو ظبي، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

تأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تضافر كافة الجهود وتعزيز علاقات التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، للاستفادة من القدرات وتبادل الخبرات والارتقاء بالمصالح المشتركة، كما تعكس الاتفاقية الحرص المستمر على استشراف المستقبل عبر تشجيع مفاهيم الابتكار والإبداع واستثمار العلوم التطبيقية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مختلف العمل الشرطي والأمني، تعزيزاً لكفاءة وفاعلية الأمن والأمان في المجتمع وتحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مجلس التوازن الاقتصادي على تلبية احتياجات القيادة العامة لشرطة أبو ظبي من تطوير الابتكارات المسجلة باسمها، كما سيتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات والاستشارات العلمية والتقنية والندوات والمحاضرات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات حول الأنظمة التقنية في المجالات الاستشارية والأكاديمية والبحثية والابتكار واستشراف المستقبل وبناء القدرات والحلول الأمنية، وخلق بيئة عمل مبتكرة واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الشرطي والأمني.

ومن جانبه، أكد سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوزان الاقتصادي أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز قيم التعاون والشراكة المحلية البينية، وتسخير القدرات والتقنيات الحديثة للارتقاء بمعايير الأمن والأمان في مجال العمل الشرطي والأمني، واستنباط الحلول الأمنية المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر، وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات الحضارية للإمارة والبناء عليها للتصدي لأية تحديات قد تعوق استدامة المسيرة التنموية.

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وقال الحوسني: "يلعب مجلس التوازن الاقتصادي دوراً بارزاً في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وخلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع الدفاعي والأمني .

واضاف "ومع تزايد التحديات ، تبرز الحاجة إلى تبني التقنيات المتطورة والتي من شأنها رفع كفاءة وقدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن توازن ستسخر خبراتها في مجال الدعم الاستشاري والتقني في مجالات الحلول الإبداعية والابتكارية وتنمية القدرات المهنية والأبحاث التطبيقية المتطورة لدعم جهود شرطة أبو ظبي، وبما يحقق المصالح العليا لدولة الإمارات".

ومن جانب آخر، أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبو ظبي حرص شرطة أبو ظبي على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية التي يشهدها العالم عبر تبني أحدث التقنيات وتسخير مفهوم الابتكار والإبداع والعلوم المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى ميادين العمل الأمني والشرطي، لترسيخ مكانة الإمارة الريادية، وبما يتماشى مع جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية.

وقال الشريفي: "يشكل استشراف المستقبل أحد المحركات الرئيسية لجهود شرطة أبو ظبي لوضع الحلول الاستباقية بتبني أساليب البحث والتطوير وفق أسس علمية مدروسة، مدعومة بروح الابتكار، لتقديم خدمات شرطية فائقة التميز، والارتقاء بالجهود المبذولة لضمان استدامة مسيرة الأمن والاستقرار وبما يواءم خطط وتطلعات حكومة أبو ظبي، وستسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة تحقيق أهداف شرطة أبو ظبي، ودفع جهودها للارتقاء بالمجال الأمني للوصول إلى المستهدفات الرئيسية".