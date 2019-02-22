اشحنوا أجهزتكم مع أفضل حزم البطاريات مع "إيست من نون"

قامت "نون"، السوق الرقمية المحلية التي انطلقت من المنطقة، بتطوير حزمة بطاريات عالية الجودة، كجزء من مجموعة منتجات علامتها التجارية الخاصة "إيست من نون".



وتعد "إيست من نون" العملاء بخيارات متنوعة وسهولة التسوق مع قيمة استثنائية، حيث تتوفر حزمة البطاريات القوية هذه بسعر 75 درهماً فقط!



وتم تزويد حزمة البطاريات بخصائص الشحن فائق السرعة، مثل تقنية كوالكم 3.0 للشحن السريع، مع دعم مدخل ومخرج موصلات USB، وهي متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة الذكية، بما في ذلك الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة و"نينتندو" وكاميرات الحركة وأجهزة تابلت وغيرها من الأدوات التقنية.



وبمجرد وصلها، تتعرف حزمة البطاريات على نوع الجهاز وتحدّد أفضل وأسرع طريقة لإعادة الشحن، مع خصائص الحماية من انقطاع التيار، الشحن الزائد، التفريغ والتيار الزائد. كما تتيح حزمة البطاريات للمستخدمين إمكانية إعادة شحن الهاتف بما يصل إلى ثلاث مرّات، مما يجعلها خياراً مثالياً للمهتمين دائماً بالبقاء على اتصال مع مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتركز تشكيلة "إيست من نون" على التصاميم الكلاسيكية البسيطة وتتميز بكونها عملية وقابلة للاستخدام على المدى الطويل. وتمتاز حزم البطاريات بتصميمها الأنيق المغلف بالطلاء المطاطي المانع للانزلاق، وبوزن 430 جراماً فقط، لتجمع بين قوة الأداء، وخفة الوزن.



وقد تعاونت "نون" من أجل تطوير علامتها الخاصة مع العديد من أفضل المٌصنّعين والمٌوردين الموثوقين لضمان استخدام أفضل المواد والتقنيات في صناعة المنتجات الجديدة. لذا، كونوا على ثقة بأن حزمة بطاريات "إيست من نون" ستكون خير صديق لجهازكم الذكي.

وتمثل "نون" سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول، وتتيح لهم من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي والإقليمي والعالمي شراء تشكيلة كبيرة من أفضل المنتجات. وتقدم "نون" تجربة تسوق فريدة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي iOS وAndroid.



نون: منكم وفيكم.