طيران الإمارات تشارك بطائرة A380 في أول معرض دولي للطيران في المملكة العربية السعودية

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها ستشارك في أول معرض دولي للطيران في المملكة العربية السعودية. وسوف تعرض الناقلة إحدى طائراتها الإيرباص A380 في المعرض الذي سيقام في مطار ثمامة بالرياض يومي 12 و13 مارس (آذار) 2019، حيث ستوفر أمام زوار المعرض الفرصة للقيام بجولة داخل الطائرة العملاقة، والاطلاع على منتجاتها الفريدة في جميع الدرجات، بما في ذلك الصالون الجوي بحلته الجديدة. ويعد المعرض السعودي الدولي للطيران الأول من نوعه الذي يقام في المملكة.

وقال عادل الغيث ، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: "تفخر طيران الإمارات بالمشاركة في المعرض السعودي الدولي للطيران، وهو حدث مهم سيساعد على تعزيز العلاقات القائمة بين المملكة وصناعة الطيران والفضاء العالمية. ويجسد قرارنا عرض إحدى طائراتنا الإيرباص A380 خلال المعرض الجوي مدى قوة التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية ودعمنا خططها الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والعالمية وتحقيق مزيد من النمو".

ويلعب قطاع النقل الجوي دوراً رئيساً في نمو الاقتصاد السعودي من خلال المساهمات المباشرة وغير المباشرة، حيث يساهم بأكثر من 34 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل، وفقاً لتقرير "أوكسفورد الاقتصادي" لعام 2017 الذي دعمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا). وتبشر "رؤية السعودية 2030" بالعديد من الفرص في المملكة لتنمية بنيتها التحتية في مجال الطيران، بالإضافة إلى أهميتها في حركة النقل الجوي في المستقبل، إقليمياً وعالمياً.

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وتضيف طيران الإمارات قيمة اقتصادية من خلال تسهيل السياحة والتجارة في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً عندما أطلقت خدمتها إلى جدة. وطورت الناقلة منذ ذلك الحين خدماتها تدريجيا لتشمل الرياض والدمام والمدينة المنورة، وهي تخدم المملكة العربية السعودية حالياً بـ84 رحلة أسبوعياً. وقد نقلت نحو 24 مليون مسافر عبر بواباتها الأربعة إلى دبي ومختلف محطات شبكة خطوطها العالمية الواسعة.

وتتوقع طيران الإمارات أن تحظى طائرتها A380 بإقبال كبير من زوار المعرض السعودي الدولي للطيران. وتوفر الطائرة 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و426 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية. وسوف تأخذ الجولة زوار طائرة الإمارات A380 عبر طابقي الطائرة، وتمنحهم فرصة الاطلاع على منتجات وتجهيزات الطائرة الفريدة التي توفر تجربة سفر متميزة، بما في ذلك حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها A380 إلى 50 وجهة حول العالم، بما في ذلك جدة. كما سيّرت طائرة A380 مرتين إلى الرياض. ويضم أسطول الناقلة حالياً 109 طائرات من هذا الطراز.