حاكم أم القيوين يعزي أبناء عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة والدتهم

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطه الغفلي وسعادة حمد عبدالله بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة طارق عبدالله بن غليطه الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان ومحمد وراشد عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم .

وأعرب سموه خلال زيارته، صباح اليوم الجمعة، مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات .



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