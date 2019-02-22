كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| افتتاح أول فندق S بالشرق الأوسط في دبي

احتفل فندق S الأول في الشرق الأوسط بافتتاحه في دبي.

ويعتبر The S Hotel Al Barsha ملاذًا أنيقًا للمسافرين العصريين، ويتميز بموقع مركزي في قلب محور الحياة الجديد في المدينة – متنزه دبي للعلوم في البرشاء.

وقال شايش غروفر، المدير العام لفندق The S Hotel Al Barsha “نحن سعداء بإطلاق فندق The S Hotel Al Barsha، وهو جوهرة جديدة في المشهد المتنامي للسياحة والسفر في دبي. ونوفر للمقيمين المحليين ونزلاء الفنادق والسائحين إقامة متميزة تجمع بين الاتصال والراحة. ونريدهم أن يتعاملوا مع فندقنا كمنزل خاص بهم أثناء إقامتهم”.

وأضاف غروفر: “سيكون السوق المستهدف لدينا هو المسافرين والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأقصى شرق آسيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية. كما نخطط لاستهداف الأسواق الناشئة الأخرى التي تزور الإمارات في كثير من الأحيان للعمل أو المتعة”.

ويوفر مكان الإقامة ذو الـ 5 نجوم لضيوفه أجواء هادئة ومريحة من خلال خدمته الشخصية حيث يلتقي سحر الشرق الأوسط بكرم الضيافة الرائع، بحسب موقع gdnonline.

ويضم الفندق 246 غرفة فسيحة ومجهزة تجهيزاً جيداً، و 12 جناحاً مذهلاً، وثلاثة مطاعم متميزة، وسبا عالمي المستوى. ويقع الفندق الجديد على مقربة من المناطق التجارية البارزة ومناطق الجذب السياحي الرئيسية والمطارات.

وتشمل خيارات تناول الطعام مطعم Fusion الذي يثير ذوقك مع أطباق من جميع أنحاء العالم تم إعدادها في مطبخ تفاعلي رائع. ويمكن للضيوف الاختيار من طبق اليوم أو الطلب من قائمة انتقائية مختارة أو الاستمتاع ببوفيه شامل.

وعلى بعد دقائق قليلة من مول الإمارات ومناطق الجذب السياحي في دبي ومراكز الأعمال مثل مركز دبي التجاري العالمي والمعارض، يعتبر الفندق قاعدة مثالية لاستكشاف كل ما تقدمه المدينة.