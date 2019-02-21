محمد بن زايد يهنئ الكويت وأميرها بأعيادها الوطنية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وشعب الكويت بمناسبة أعيادهم الوطنية.

وكتب سموه، في تغريدة على حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم ..دامت أفراحها بالعز والخير في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها الوالد الشيخ صباح حفظه الله".