وفد من أكاديمية شرطة دبي يزور معرض "آيدكس"

زار وفد من أكاديمية شرطة دبي، برئاسة العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019م.

وتجول العميد الغيثي يرافقه المقدم عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، والرائد يوسف أحمد عباس، رئيس قسم سرية المستجدين بمعهد التدريب، في أرجاء المعرض واستمعوا إلى شرح مفصل من الشركات والجهات المشاركة عن الابتكارات وأحدث التقنيات الذكية والتكنولوجيا وآخر الابتكارات والصناعات العسكرية والأنظمة المتطورة.

كما وأستمع وفد الأكاديمية الى شرح عن المعدات الأمنية والريادية التي تقدم خدمات ومعدات تدريبية مختلفة، كما اطلعوا على المعدات والأجهزة التي تم عرضها بجناح القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد غيث السويدي حرص إدارة أكاديمية شرطة دبي الاطلاع على أهم وأحدث الأجهزة والمعدات في التدريبات العسكرية بمختلف استخداماتها، وأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تكنولوجيا ومعدات متطورة من خلال أجنحة الدول المشاركة.

وعلى هامش المعرض ألتقى العميد السويدي بقائد الحرس في جمهورية أرمينيا، حيث تبادل معه الحديث حول سبل التعاون في المجالات التدريبية وخاصة ما يتعلق منها بالعروض العسكرية .