نصائح قيّمة للعناية بالقطع الفنية من لوكا فالنتيني

لا تكتمل أناقة ديكور المنزل والمكتب دون لمسة جمالية تضفيها الأعمال الفنية الراقية، والتي تتنوع من اللوحات القماشية أو الجدارية أو المطبوعة وصولاً إلى القطع الخزفية والزجاجية. ولكن، تتطلب هذه القطع الفنية العناية والاهتمام بالشكل المناسب لتحافظ على رونقها بمرور الزمن.



وعلى الرغم من حاجة كل نوع من التصاميم إلى عناية خاصة، توجد مجموعة من الإجراءات العامة التي تنطبق على مختلف القطع والأعمال الفنية. وفي هذا السياق، يشاركنا فنان البوب البصري الإيطالي المبدع Luca Valentini أبرز نصائحه حول العناية بالأعمال الفنية.

1. حفظها بعيداً عن أشعة الشمس

من الممكن أن تؤدي أشعة الشمس إلى تلف الأعمال الفنية أو تلاشي ألوانها وفقدان حيويتها مع الوقت. لذا من المهم تفادي تعريضها للشمس بشكل مباشر للمحافظة على رونقها الأصلي.

2. التنظيف المنتظم

تحتاج القطع الفنية للتنظيف بشكل منتظم كي تحافظ على مظهرها، شأنها في ذلك شأن أثاث المنزل. وبالتالي، يجب إزالة الغبار عنها برفق مرة واحدة في الأسبوع لضمان نظافتها، لكن دون استخدام الماء أو منتجات التنظيف لتفادي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بها.

3. اتباع الطريقة المناسبة للعناية بكل قطعة فنية

كما أشرنا سابقاً، تختلف طريقة العناية الخاصة بكل نوع من القطع الفنية؛ لذا يُستحسن الاستعانة بتاجر مختص بالأعمال الفنية، أو البحث عن الخطوات المناسبة للعناية بكل قطعة بعينها واتباع هذه الخطوات بحذافيرها.

4. الاستعانة بالخبراء

عند تعرض القطعة الفنية للضرر، لا بدّ من الاستعانة بخبراء متخصصين باعتباره الخيار الأمثل في هذه الحالة، فمحاولة إصلاح القطع المتضررة بأنفسنا قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويمكن أن يتسبب بتلفها.

5. المعاينة المنتظمة

قد يتطلب العمل الفني رعاية وعناية إضافيتين بمرور السنوات؛ إذ تستلزم الأعمال الفنية معاينتها باستمرار والتحقق من حالتها، كون وقايتها من وقوع الأضرار أسهل وأفضل من محاولة إصلاحها بعد فوات الأوان. وبالتالي، يُستحسن أخذ الوقت الكافي لتفقد القطعة الفنية مرة في الشهر تحسّباً لوقوع أية مشكلات محتملة.