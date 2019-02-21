تحدي الصحراء ينطلق في محمية المرموم اليوم (الجمعة)

تنطلق في الساعة السابعة صباح (الجمعة 22 فبراير 2019) منافسات النسخة الخامسة من بطولة "تحدي الصحراء" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وتحتضن محمية المرموم الطبيعية منافساتها للمرة الأولى.

ويواجه المشاركون أكثر من 20 عائق خلال المنافسات، حيث تتنوع التحديات بالبطولة لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء وكذلك فئة الأطفال، ويمكن للهواة البالغين اختيار المنافسة بين مسارين في البطولة الأول يمتد طوله على مسافة 5 كيلومترات ويتضمن 12 عائقًا، فيما يمتد المسار الثاني على مسافة 10 كيلومترات، وبالنسبة للصغار فيتنافسون على مسافتين ما بين 1 إلى 2 كيلومتر وتشمل ثمانية عوائق مختلفة.

وفي فئة "التميت واريور" فتم تقسيم المشاركين إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق المختلط وستكون المنافسة موزعة على مسار 10 كم، وتتضمن 20 عائق مخصص لهذه الفئة من بينها عوائق "بيست"، “براين فريز"، "كلاوستروفوبيا"، "بوت كامب" و "مونستر سكاترد".

وتحظى البطولة بدعم المجلس منذ انطلاقها عام 2014، حيث تعد أولى بطولات التحدي التي تقام في دبي، ومن أكثر المنافسات تشويقًا وشهرة، حيث يتضمن السباق مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، بالإضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين، وسيكون على المشاركين الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها والتسلق والانزلاق خلال طريقهم إلى خط النهاية بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة على طريق غير مستوي ومليء بالمرتفعات والمنخفضات وحفر المياة والأسلاك الشائكة.

ومن أبرز العوائق التي يتضمنها السباق الجري على حائط قائم، والعبور من خلال حفرة مليئة بالطين، وتسلق المرتفعات والقفز داخل صهريج كبير مملوء بالمياة، ومن ثم تسلق الحبال والتشبث بها، وتستقطب هذه البطولة سنويًا أفضل ممارسي رياضة اللياقة البدنية، وأيضًا العديد من هواة منافسات التحدي والقوة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية التي تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتبث الروح الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع من سكان إمارة دبي، إيمانًا منه بأن الرياضة تمثل مصدرًا للمتعة والسعادة للجمهور والمشاركين على حد سواء.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتمامًا خاصًا بمنطقة محمية المرموم الطبيعية، حيث تحتل جانبًا مميزًا على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية سواء التي ينظمها المجلس أو يقدم الدعم لها والتي تتواصل على مدار العام، ويهدف تنظيم هذه الفعاليات في محمية المرموم إلى الترويج لها وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تعد البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات، وتعد «محمية المرموم» أول محمية صحراوية من نوعها في الدولة، كونها غير مسورة ومفتوحة للجمهور، وأكبر وجهة سياحية طبيعية بمساحة تبلغ 10٪ من إجمالي مساحة الإمارة