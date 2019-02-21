مجموعة لاندمارك تطلق النسخة الخامسة من حملة Shopathon للتسوق عبر الإنترنت

أعلنت مجموعة لاندمارك الرائدة في قطاع التجزئة والضيافة، عن إطلاق الدورة الخامسة من التخفيضات الحصرية عبر الإنترنت Shopathon على آلاف المنتجات لدى أربعة علامات تجارية رائدة تابعة لـ"سنتربوينت"، وهي "محل الأطفال"، و"سبلاش"، و"شومارت"، و"لايف ستايل"، حيث ستعرض هذه العلامات التجارية منتجاتها بأسعار مخفضة في الفترة بين 22 حتى 26 فبراير من خلال الموقع الإلكتروني CentrepointStores.com الذي يعد من أكثر منصات التجارة الإلكترونية الرائجة لدى مجموعة لاندمارك، إضافة إلى تطبيقات "سنتربوينت" على الآيفون وآيباد وأجهزة أندرويد.

وتقدم العروض المتوفرة لمدة أسبوع كامل، حسومات تصل إلى 70% على منتجات الأزياء، والأحذية، ومستحضرات التجميل، وديكورات المنازل، ومنتجات الأطفال. وتشمل أهم العروض تخفيضات بنسبة 50% من "شومارت"، وتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 60% على الأزياء من "سبلاش"، ومن 30 حتى 70% على منتجات الأطفال من "محل الأطفال". وسوف يقدم متجر "لايف ستايل" تخفيضات قدرها 50% على منتجات المنازل وإكسسوارات الأزياء، وعرض "اشترِ منتجين واحصل على واحد مجاناً" على مستحضرات تجميل مختارة. كما سيحصل المستخدمون الجدد للتطبيق على حسومات إضافية قدرها 10% عبر استخدام الرمز CPAP10 عند الشراء.

وسوف يستمتع العملاء الذين يتسوقون عبر الموقع الإلكتروني لـ"سنتربوينت" بإمكانية الشراء عبر "الضغط والاستلام لاحقاً" للملابس والأحذية والإكسسوارات وديكورات المنازل ومنتجات أطفال معينة، حيث سيتمكنون من التسوق وتسديد قيمة المنتجات عبر الموقع، ثم استلام المشتريات لاحقاً من أي متجر "سنتر بوينت" أو متاجر العلامات التجارية الأخرى بكل سهولة، وبذلك لا يضطر العملاء إلى تسديد رسوم التوصيل.

أما الطلبات التي تتجاوز قيمتها 200 درهم فهي مخوّلة تلقائياً للاستفادة من التوصيل المجاني إلى المنزل. وبإمكان عملاء "محل الأطفال" الذين يشترون منتجات تحتاج إلى تجميع، أن يحددوا موعد التوصيل المناسب لهم حسب الأوقات والتواريخ المتوفرة.

ويمكن لعملاء بطاقة "شكراً" أن يربطوا حسابات الولاء الخاصة بهم بحسابات التسوق الإلكتروني لكسب مزيد من النقاط عند الشراء عبر الإنترنت. كما أن سياسة الإرجاع السهلة لحملة Shopathon تتيح للعملاء إعادة المنتج إلى المتاجر خلال 14 يوماً أو تحديد موعد لاستلام المنتج خلال هذه الفترة.

ويعد موقع Centrepointstores.com جزءاً من جهود مجموعة لاندمارك الرامية إلى توفير تجربة تسوق مريحة ومبسطة عبر الإنترنت للملايين من عملائها في المنطقة.