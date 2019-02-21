شرطة دبي تنقذ 14 بحاراً اصطدمت سفينتهم بكاسر الأمواج

نجحت شرطة دبي في إنقاذ 14 بحاراً من الجنسية الأسيوية بعد جنوح مركبهم الحديدي واصطدامه بصخور كاسر الأمواج مقابل الواجهة البحرية في جزيرة ديرة نتيجة ارتفاع الموج والذي تزامن مع تعطل محرك المركب.

وقال العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل بحرفية عالية مع الحادثة منذ لحظة تلقيه البلاغ وحرص على إنقاذ حياة البحارة رغم سوء الأحوال الجوية ممثلة في الرياح الشديدة وارتفاع حدة الموج.

ونوه بجهود فريق العمل الذي استطاع إخلاء المركب وإنقاذ البحارة بنجاح مستعيناً باستخدام حبال الإنقاذ ومدها بين المركب والكاسر البحري بسبب صعوبة وصول زوارق الشرطة إلى المكان.

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وأشار إلى أن فريق عمل الإنقاذ والغواصين تمكنوا من نقل البحارة إلى بر الأمان في عملية استغرقت 35 دقيقة، مهيباً في الوقت ذاته بالبحارة وأصحاب السفن الالتزام بتعليمات السلامة وعدم ارتياد البحر في ظل الأحوال الجوية الصعبة.

من جهته، تحدث المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، عن تفاصيل الواقعة فقال إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً في الساعة 6:14 صباح أمس يفيد بوجود بحارة من الجنسية الآسيوية يستنجدون ويوشكون على الغرق بعرض البحر قبالة الواجهة البحرية لجزيرة ديرة بسبب تعطل وجنوح مركبهم وشدة الرياح وخطورة الأمواج.

وأضاف أنه بوجود دوريات مركز شرطة الموانئ، المتمثلة في دوريات وزوارق الانقاذ البحري والأمن البحري والدوريات المشتركة وتدخل مروحية النجدة الجوية، تم التمكن من الوصول إلى مكان المركب براً وبحراً وجواً، ولكن نظراً لصعوبة الموقف الناجم عن شدة الرياح وارتفاع الامواج تعذر رصف زوارق الشرطة قرب المركب بسبب خطورة الارتطام وارتفاع مستواه مقارنة بالزوارق الشرطية فكانت أفضل فكرة لتنفيذ عملية الإنقاذ مد حبال من الكاسر وتثبيتها بالمركب مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة للمنقذين والبحارة على حد سواء.