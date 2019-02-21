قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمدرسة "الصقور" لطلبة الحلقة الثانية بأبوظبي اطلع خلالها على تجربة المدرسة في تطبيق مشروع "ألف للتعليم" الذي تنفذه المدرسة هذا العام بهدف توفير تجربة تعليمية عصرية للطلبة ودمجهم في منهاج تعليمي متميز وتوفير مواد تعليمية تحفز الجانب الإبداعي والمعرفي لديهم وتكون بوابتهم نحو المستقبل.

كان في استقبال سموه، صالح زيد محمد الشحي مدير المدرسة والدكتورة عائشة اليماحي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية.

وحضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عدداً من الحصص الدراسية لمواد العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية. وأشاد سموه بحسن الإعداد والتنظيم والتطبيق الفعال للمشروع، وكذلك تفاعل الطلاب وأولياء الأمور والنهوض بالمستوى العملي والأكاديمي للطلبة.

كما استمع سموه من الاختصاصيين الاجتماعيين إلى الأثر الإيجابي المباشر للمشروع على نمو شخصية الطلبة داخل المدرسة وخارجها، والارتقاء بوعيهم بشكل عام.

وأشاد سموه بجهود المدرسة التربوية والتعليمية للارتقاء بالطلبة من أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم ليكونوا جميعاً جزءاً لا يتجزأ من عملية البناء والنهوض والمشاركة في صنع المستقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد يزور مدرسة "الصقور" ويطلع على تطور "مشروع ألف" التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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