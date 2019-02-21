الامارات | أيدكس" و"نافدكس" 2019 يختتمان أعمالهما بصفقات تجاوزت 20 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أيدكس" و"نافدكس" 2019 يختتمان أعمالهما بصفقات تجاوزت 20 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في العاصمة أبوظبي فعاليات معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2019، التي استمرت على مدار خمسة أيام في مركز ابوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مركز أبوظبي للمعارض تم الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين والتي وصلت إلى 20 مليار و53 مليونا و 699 ألفا و 941 درهم، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير لمعرضي "أيدكس" و"نافدكس" 402,760,834 درهم، توزعت على 7 شركات محلية و7 شركات عالمية.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي:" حقق المعرضان نجاحاً منقطع النظير كونهما شكلا تظاهرة فريدة جمعت صناع القرار ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام والحيوي من كافة أرجاء العالم، كما نشعر بالفخر باحتضان العاصمة أبوظبي هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية مما يعزز من المكانة المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة الامارات على خارطة الأمم".

وأضاف أن "التقدم العالي والملموس الذي تشهده الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية يتلاقى في صورة مشرفة نعتز بها مع توجيهات القيادة الحكيمة لتبني وصناعة المتغيرات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وسباق العصر نحو ريادة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي خصوصاً في القطاعات الدفاعية والبحرية والأمنية".

من جانبه ، قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019:" اللواء الركن طيار اسحاق البلوشي، " هناك اليوم على الساحة العالمية أسئلة ملحة حول الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية وما الذي ستؤول اليه في المستقبل وما هي أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، مضيفا "تأتي استضافة وتنظيم هذه المنصة العالمية الرائدة لتجيب على هذه التساؤلات وغيرها، واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية، ناهيك عن حصاد مثالي تمثل في توقيع شراكات وصفقات مع نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات العسكرية في العالم ترسخ لخطة بعيدة المدى سعياً للمشاركة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين".

وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساني إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس والأخير للمعرض بلغت 267,631,918درهم ، تضمنت التعاقد مع شركة مركز الملك عبدالله في الأردن لشراء قاذفات قتالية ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14,033,798 درهم ، والتعاقد مع شركة Rheinmetall Electronics الألمانية لتقديم خدمات الإسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح مديرية التدريب بقيمة 40,543,686 درهم، والتعاقد مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لتقديم خدمات الاسناد الفني لتوفير فنيين لإصلاح وصيانة راجمات صواريخ "الهاي مارس" لقيادة سلاح الصيانة بقيمة 33,975,249 درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس التعاقد مع شركة Joint Stock الروسية لشراء ذخائر متنوعة لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 129,625,000 درهم، والتعاقد مع شركة Inovex& Simulation السويسرية لتوفير الدعم والمساندة الفنية والتدريبة لأنظمة المشبهات للدبابة لوكليرك بقيمة 7,148,640 درهم ، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة CBRNergetics LTD البريطانية لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بقيمة 16,595,545 درهم ، والتعاقد مع شركة Cefasas الفرنسية لتوريد قطع الغيار والإصلاح والصيانة وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب على آليات "سيفا" بقيمة 25,800,00 درهم.

وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري " نافدكس" العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن "قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 135,128,916درهم ، شملت التعاقد مع شركة IGG لشراء ذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية للمدفع الصيني AH4 بقيمة 30,000,000 درهم ، والتعاقد مع شركة الفهد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 16,500,000 درهم".

كما تم التعاقد مع شركة الفتان لاستئجار حوض عائم لصالح القوات البحرية بقيمة 4,800,000 درهم ، والتعاقد مع شركة Emirates Shooting لرفع كفاءة الأهداف الخاطفة بقيمة 4,929,800 درهم. كما جرى التعاقد أيضاً مع شركة ترست لشراء عربات التحكم لصالح القوات البرية بقيمة 3,499,116 درهم، والتعاقد مع شركة Three Dimension لمراكز اللياقة البدنية بقيمة 15,400,000 درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Knowledge Point لتوفير كوادر بشرية متخصصة بقيمة 60,000,000 درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري:" إن "أدنيك" ساهمت كعهدها في تطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات ذات الأهمية وتجلى ذلك واضحاً في استضافة وتنظيم هاذين المعرضين الكبيرين المميزين، حيث يشار إليهما بالبنان من مختلف الشركات العارضة الدولية والإقليمية والمحلية كون أدنيك تستلهم جهودها من رؤى القيادة الرشيدة بما ينسجم مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030".

وأوضح الظاهري أن الدورة الحالية للمعرضين تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض أيدكس، والتي شهدت إقبالاً محلياً ودولياً من قبل الشركات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، بدءا من نسبة الحجوزات للدورة المقبلة في عام 2021 التي تجاوزت نسبة الـ 70 بالمئة، إذ تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، مروراً بعدد الزوار للمعرضين على مدار خمسة أيام حيث وصل عددهم إلى أكثر من 124,370 زائر، وانتهاءا بتجاوز عدد ممثلي وسائل الإعلام الذين شاركوا في التغطية الإعلامية إلى 1,213 إعلامي وبنسبة زيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية من 42 دولة حول العالم".

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الروبوتات جنود مقاتلة في حروب المستقبل

استحوذ اهتمام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التصنيع العسكري، خلال مشاركتهم، في معرضي " أيدكس" و"نافدكس" 2019، على دور الذكاء الاصطناعي، إذ توقع مسؤولون أن يشهد مستقبل الصناعة العسكرية، تحولات كبيرة، بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة والابتكارات، التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدوا أهمية وضع تشريعات دولية موحدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع آليات لتعطيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في حال تصرفها بشكل خاطئ، في إطار مواجهة تحديات الابتكار التكنولوجي.

مشاركة عربية متميزة

شهدت الدورة الحالية من معرضي "أيدكس" و" نافدكس"، مشاركات عربية متميزة وبارزة من عدة دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية، ومصر، والمملكة الأردنية، والسودان، وغيرها، حيث حرصت هذه الدول، على التواجد والمشاركة بأحدث منتجاتها العسكرية والدفاعية.

وأكدت الوفود العربية المشاركة حرصها على المشاركة في فعاليات معرضي "آيدكس"، و "نافدكس"، لما اكتسبه من أهمية كبيرة في مجال عرض أحدث ما توصلت له تكنولوجيا التسليح والصناعة العسكرية حول العالم، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات التصنيع العسكري.

وكشفت شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك) خلال مشاركتها في معرضي آيدكس ونافدكس 2019، عن أحدث آلياتها ومعداتها العسكرية، واستعرضت إمكانياتها الصناعية والمعلوماتية العسكرية التي يتم إنتاجها ضمن مجموعة شركاتها التابعة لها المتخصصة في مجال الصيانة والتصنيع والإصلاح والعمرة والخدمات اللوجستية وخدمات الجيومكانية والاتصال والتدريب والتطوير التكنولوجي الخاص بالمجالات العسكرية.

وأطلقت أول غرفة لفحص اختبارات التوافق المغناطيسي في المنطقة وآلية عجبان 447A العسكرية الحديثة من تصميم وتصنيع شركة نمر للسيارات.

كما أطلقت نظام التوجيه فائق الدقة "سجيل" و نظام التوجيه للقنابل الجوية MK84من صنع شركة "بارج دينامكس"، في ما أطلقت "بارج للذخائر" ذخيرة 40 ملم فائقة السرعة.