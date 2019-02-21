هزاع بن زايد يشيد بأدوار شباب الوطن خلال معرضي آيدكس ونافذكس 2019

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأدوار شباب الوطن المتميزة خلال معرضي آيدكس و نافذكس 2019 .

و قال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة :" الشباب الإماراتي الذي رأيناه يبدع في مختلف المجالات كان متألقاً خلال معرضي آيدكس ونافذكس 2019 ليثبت أن رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليه في قيادة المستقبل رهان ناجح و مثمر.

و أضاف : "مع ختام هذه الفعالية و إنجازاتها الملموسة نشعر بفخر عظيم بنجاح تجربة "صنع في الإمارات" في المجال العسكري ".

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