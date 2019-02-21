القافلة الوردية ومجموعة الفهيم تتعاونان لتعزيز الوعي بسرطان الثدي

أبرمت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، اتفاقية تعاون مع مجموعة الفهيم، بهدف تعزيز جهودهما المشتركة، الرامية إلى نشر الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وتجسد الاتفاقية إيمان مجموعة الفهيم بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات المجتمعية الوطنية التي تنشد الصحة والسلامة وأن يعيش كل فرد في المجتمع الإماراتي موفور الصحة والعافية.

وقعت الاتفاقية كل من سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، ومحمد عبدالله الفهيم، رئيس تطوير الأعمال لمجموعة الفهيم، وجرت مراسم التوقيع خلال اللقاء الخاص، الذي أقامته القافلة الوردية أمس (الثلاثاء) في نادي دو جامبنج للفروسية (DuJumping) بدبي، بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق مسيرة فرسانها التاسعة السبت المقبل.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم مجموعة الفهيم لمسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة أربع سيارات مرسيدس إيه إم جي الفئة-G 63 المغطاة باللون الوردي الجذّاب وسبع سيارات رياضية، لمرافقة المسيرة التي ستستمر لمدة سبعة أيام تجوب إمارات الدولة السبع لرفع الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر عنه.

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وقالت سعادة ريم بن كرم: "نجحت القافلة الوردية خلال الثمانية أعوام الماضية في تحقيق الكثير من الإنجازات أهمها تغيير النظرة النمطية لسرطان الثدي فضلاً عن تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن المرض لأكثر من 56 ألف شخص، وكان لجهود شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص دور كبير في الوصول إلى هذه النجاحات، ونسعد اليوم بانضمام مجموعة الفهيم إلى قائمة شركاء مسيرة فرسان القافلة، لنعمل سوياً من أجل الوصول إلى مجتمع صحي ينعم فيه كل فرد بالصحة والسلامة".

ومن جانبه قال محمد عبدالله الفهيم، رئيس تطوير الأعمال لمجموعة الفهيم: "لطالما كانت مجموعة الفهيم من الداعمين الرئيسيين لمساعي التوعية بسرطان الثدي على مدى سنوات، فإننا حريصين على المساعدة في زيادة الوعي بأهمية الفحص المبكر ودوره في إنقاذ حياة الكثيرين في مجتمعنا، ويُشرّفنا هذا العام أن نكون جزءًا من جهود مسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها التاسعة وأن نُساهم في برامجها الإنسانية التي تسعى لمساعدة أكبر عدد من الناس".

وستنطلق مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل إمارات الدولة السبع، بمشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات، ترافقهم أكثر من 30 عيادة طبية متنقلة وثابتة، تقدم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لكل فئات المجتمع طيلة أيام المسيرة، وتستهدف العيادات الطبية هذا العام وتزامناً مع مرور تسعة أعوام على انطلاق مسيرة الفرسان توفير الفحوصات المجانية لـ تسعة آلاف شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة رجالاً ونساءً.