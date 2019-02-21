"صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية" و"مجمع توازن الصناعي" يتعاونان لتمكين الشركات الصغيرة...

يتعاون صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ومجمع توازن الصناعي في برنامج جديد لدعم الشركات الوطنية الخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني، وضمان مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجري حالياً مرحلة التخطيط لبرنامج التأجير الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تبدأ مرحلة التنفيذ والتسجيل في أوائل عام 2020، حيث سيوفر مجمع التوازن الصناعي بموجبه أراضٍ بمساحة تصل إلى 75 ألف متر مربع فيما سيمول صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية تطوير المرافق والمنشآت الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى استقطاب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات المتقدمة وتطوير القطاع الدفاعي والأمني من خلال توفير المنشآت بأسعار تحفيزية.

وقال عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، إن الصندوق سيعمل على تطوير المساحة المتفق عليها ضمن أربعة مراحل ابتداءً من 2020 بحيث تضم كل مرحلة عدداً من المرافق والمنشآت تستهدف الشركات الوطنية الخاصة (الصغيرة والمتوسطة).

وأكد الجعبري أن الصندوق وضع معايير معينة يجب توافرها بالشركات الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق في هذا المجال، من ضمنها أن تكون الشركة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف الرسمي لهذه الفئة الصادر عن وزارة الاقتصاد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية في المستقبل.

من جهته أشار المهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، أن هذا البرنامج يشكل خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، وتشجيع وتسهيل عملية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية في القطاع الدفاعي والأمني والتي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز التنوع والنمو الاقتصادي للدولة.

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وأوضح أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية مجمع توازن الصناعي في خلق تجمع متكامل حول القطاع الدفاعي والأمني الذي يتميز بأهميته الاستراتيجية، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى ومنشآت عالية التخصص لتلبية احتياجات هذا القطاع، ويعتبر مجمع توازن الصناعي مركزاً صناعياً فريداً على المستوى الإقليمي حيث يضم الصناعات الدفاعية والأمنية ضمن مجتمع يتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، ويضم المجمع حالياً 20 شركة وطنية وعالمية رائدة في هذا القطاع.

يعتبر مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) بمثابة أداة التمكين الرئيسية للصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمحور تركيزه على التنمية الاقتصادية. ومنذ تأسيسه عام 1992، مكّن المجلس تأسيس أكثر من 90 شركة وأداة استثمارية ضمن أحد عشر قطاعاً.

تساهم توازن في التنمية المستدامة للصناعة الدفاعية والأمنية من خلال دفع القيمة الاقتصادية والتكنولوجيا والابتكار وتنمية بيئة الأعمال الداعمة وتطوير القدرات. وتعمل توازن مع الجهات المعنية في القطاع من خلال محركيها الرئيسيين، برنامج توازن الاقتصادي وصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، وعلاوة على ذلك تسعى توازن إلى خلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين وتطوير الإمكانات البشرية.