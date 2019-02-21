دلسكو تتوج جهودها بثلاث جوائز في الحلول البيئية والاستدامة

حصدت شركة دلسكو، الشركة الرائدة في مجال حلول الموارد البشرية والحلول البيئية في دولة الإمارات، 3 جوائز رئيسية في مجال البيئة وإدارة النفايات والاستدامة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات».

وفازت دلسكو بالجوائز ضمن 3 فئات رئيسية، حيث فازت منشأتها المبتكرة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم عن فئة "برامج الاستدامة البيئية"، وعن فئة "إدارة النفايات" فازت دلسكو عن تشغيلها لمبادرة بلدية دبي "مدينتي، بيئتي"، وعن فئة "الاستدامة الشاملة" لجهودها الحثيثة في تعزيز كافة مجالات الاستدامة ضمن عملياتها.

وتحتفي «جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات»، بالمؤسسات والشركات التي نجحت في الالتزام بتطبيق المعايير والممارسات العالمية في فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة، حيث جرى الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من الجوائز ضمن فعالية أقيمت في دبي – فندق جميرا كريك سايد في 19 فبراير.

ويشكل فوز دلسكو بمجموعة من الجوائز المتميزة ضمن جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من الإنجازات في العام الجاري، حيث جرى الإعلان في 14 يناير بأنه تم اختيار دلسكو لتكون "الشريك الرسمي لإدارة النفايات لـ" إكسبو 2020 دبي"، وستوظف «دلسكو» من خلال ذلك حلولاً مبتكرة لإدارة النفايات لدعم هدف «إكسبو 2020 دبي» ليكون أكثر نسخة مستدامة في تاريخ الحدث الدولي، والعمل على ترسيخ مكانة دبي والإمارات كوجهة عالمية رائدة في مجال الحلول البيئية المستدامة

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