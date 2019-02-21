(بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ـ الرسالة 3 ـ منافسات مساء الأربعاء ونهار الخميس 2019)

بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز برعاية لونجين، حسم الفرسان المتطلعين لتحديات الظفر بلقب النسخة الثامنة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، وذلك في المنافسة التأهيلية التي أقيمت في ختام فعاليات اليوم الأول (الأربعاء)، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، بمشاركة 45 فارسا وفارسة، نجح منهم 11 فارسا في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وشارك منهم في التمايز 10 فرسان بعد إعلان الفارسة نادية تريم عن إنسحابها من التمايز وذلك بعد إطمئنانها إلى أداء جوادها "كورتادو" وادخار جهده لمنافسة الكأس اليوم الخميس (أمس)، وبعد صراع قوي على المراكز الأولى، أعلن عن فوز الفارس الألماني فيليب وايسهاوت المشارك الرابع في التمايز بالجواد "بيلو هوريزون" بعد إكمال الجولة في الزمن الأفضل وبلغ (40.92) ثانية، ونال كأس المركز الثاني آخر المشاركين في التمايز الفارس الإيرلندي شين برين والجواد "ابسوتش فا دو وولفساكر" والزمن (42.20) ثانية، وإلى الأردن ذهبت جائزة المركز الثالث مع الفارس إبراهيم بشارات المشارك الثالث في التمايز مع الجواد "شاكتينو" والزمن (42.33) ثانية.

ترحيب سعودي بفرسان البطولة الرفيعة

رحب الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بفرسان بطولة كأس رئيس الدولة على صهوة جواده "آرتيور جيه اتش زد" متقدما الفرسان على منصة التتويج وهو يتوّج بكأس أولى منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، منافسة السرعة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، ارتضي بتحديات السرعة على صهوات الجياد 45 فارسا وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 9 فرسان، والزمن الأفضل سجله المشارك رقم (39) الفارس عبد الله الشربتلي بالجواد "آرتيور" وبلغ (67.51) ثانية، وكسر به أفضل الأزمنة المسجلة وقتها باسم الفارس السوري أحمد حمشو والجواد "كوينتوس" المشارك رقم (23) وأنهى الجولة في زمن بلغ (67.59) ثانية، وبفارق ثمانية أجزاء من الثانية، وكلاهما تسبب في تراجع المشاركة رقم (10) الفارسة نادية تريم والفرس "سكاريا" إلى المركز الثالث بعد أن كانت تحتل مركز الصدارة المؤقتة.

جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لفرسان الإمارات

حاز فرسان القفز من دولة الإمارات على المراكز الأولى في افتتاحية منافسات اليوم الثاني للبطولة (الخميس)، على جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بمواصفات المرحلتين من فئة النجمتين على حواجز ارتفاعها (130) سم، وسيطر فيه فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الاولى من بين 51 فارسا وفارسة تنافسوا على الجائزة، ونجح منهم 16 فارسا في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأفضل زمن في المرحلة الثانية سجله الفارس الشاب سلطان ماجد العواني المشارك رقم (44) بصحبة الفرس "كاروداس زد" وبلغ (29.88) ثانية ونال به جائزة الأكاديمية للمركز الأول، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي المشارك رقم (18) بالجواد "دايموند وي" والذي كان يشارك به إلى زمن قريب ضمن بطولات الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات محققا فيها معه أميز النتائج، وزمن السويدي مع "دايموند" بلغ (32.54) ثانية، وذهبت جائزة الأكاديمية المخصصة للمركز الثالث إلى الفارس عبد الرحمن أحمد امين (م. ر 32) نظير إنهائه المرحلة الثانية في زمن (33.95) ثانية.

سالم خميس يكسب جائزة الشراع ويتأهل لجائزة النجمتين الكبرى

أحرز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس "اسبريسو" جائزة الشراع في ثاني المنافسات التأهيلية لنهائي البطولة الدولية من فئة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، بمشاركة 44 فارسا وفارسة، نجح منهم 11 فارسا في إكمال الجولة دون خطأ، والزمن الأفضل سجله الفارس سالم خميس السويدي بالفرس "اسبؤيسو" (م. ر 34) وبلغ (73.33) ثانية إنتزع به الصدارة من الفارس السوري ياسر الشريف الذي أكمل الجولة بالجواد "إيزي" (م.ر 28) في زمن بلغ (74.20) ثانية، ونال جائزة الشراع للمركز الثالث مواطنه الفارس قتيبة الدوغلي بالجواد "كوينزلاند إي" (م. ر 26) وأكمل الجولة في زمن بلغ (74.65) ثانية.

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كـــــــادر

تحكيم وتصميم..

يترأس لجنة تحكيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، الحكم الألماني يوخن دايفوس حامل شارة المستوى الأعلى في تحكيم القفز من الاتحاد الدولي للفروسية، وأحد أشهر المحكمين الألمان، وسبق له تولي رئاسة لجنة تحكيم النسخة الأولى للبطولة عام 2010، وتواصلت مساهماته في تحكيم 6 من أصل 8 دورات للبطولة حتى الآن.

ويتولى مهمة الحكم الأجنبي موفد الاتحاد الدولي للبطولة، البريطاني جون داوني، ويحمل شارة المستوى الأعلى من الاتحاد الدولي للفروسية، وعضو لجنة المحكمين بالاتحاد الدولي للفروسية، وصمم مسارات أول بطولة دولية لقفز الحواجز شهدتها الإمارات عام 1987، على ميدان الميتروبوليتان في دبي.

وتصميم مسارات منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، تولى أمره الأسباني الدولي سانتياغو فارلا، مصمم مسار منافسات القفز في نهائي كأس الأمم برشلونة 2018، ومن المنتظر تصميمه لمنافسات أولمبياد طوكيو ـ اليابان (2020)، وهنا على ميدان منتجع الفرسان الرياضي يضع تصاميم مسارات بطولة كأس الأمم لونجين والمؤهلة لنهائي الكأس في برشلونة أكتوبر القادم.

بينما يضع تصميم مسارات البطولة الدولية من فئة النجمتين المصمم الدولي الإماراتي يوسف المحمودي، كما يصمم مسارات المنافسات الدولية لفئة الفرسان الناشئين (الجونيورز)، والدولية لفئة الفرسان الأطفال.

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