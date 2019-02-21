مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة يستضيف دورة مدارس الحمراء الرياضية...









أمل العامري-جدة

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الاطفال المعوقين بجدة بالتعاون مع مدارس الحمراء الأهلية يوم الاربعاء 20 فبراير 2019م (دورة الحمراء الرياضية الاولى) بمشاركة عدد (45) طفلة من مدارس الحمراء مع ذويهم وعدد كبير من العاملات في مدارس الحمراء برئاسة سعادة الأستاذة / فريدة فارسي المدير العام للمدارس وعدد (20) طفل وطفلة من منسوبي المركز مع ذويهم والعاملين بالمركز.

وقد بدأ الحفل بإستقبال فريق مدارس الحمراء وتنفيذ تجربة الكرسي من قبلهم وهي إحد تجارب جمعية الأطفال المعوقين الرائدة التي تسمح لمن نفذ التجربة بالإحساس بنعم الله عليه ومنها نعمة الصحة والعافية والمقدرة على المشي ، وبدأت ا/ فريدة فارسي بتنفيذ التجربة وتبعها عدد كبير من طالبات والمعاملات بالمدارس.

تلا ذلك السلام الملكي للمملكة العربية السعودية وتوالت الفقرات الرياضية والترفيهية والتي هدفت الي دمج أبناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز مع أقرانهم في مدارس الحمراء وسط تشجيع كبير للأطفال من قبل الأسر والاخصائيات وموظفات المركز .

ثم تم تكريم الطفل محمد السيف الفائز بالمركز الثالث مكرر بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان للقرآن الكريم الدورة 23 والتي أقيمت الأسبوع الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيس الهيئة العامة للفضاء ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء . وتكريم كل من الابنة شوق هتان الفائزة بالمركز الأول في حفظ 20 سورة والابنة غلا البشري الفائزة بالمركز الثاني في حفظ 20 سورة واللاتي تم تكريمهن سابقا من قبل صاحبة السمو الملكي الأمير حصة بنت سلمان بن عبد العزيز. ومن ثم تكريم عدد 10 أطفال آخرين ممن أجادو حفظ عدد آخر من السور ومن آيات الله البينات.

Advertisements



وفي ختام الحفل قدمت السيدة/ فريدة فارسي كأس الدورة لدكتور زهير عبد الرحيم ميمني مدير المركز والذي بدورة قدم لمدارس الحمراء درع من صنع أطفال المركز وقدم الدكتور زهير شكره وتقديره للأستاذة/ فريدة فارسي وجميع منسوبي مدارس الحمراء العالمية على مبادرتهم في تنفيذ هذه الفعالية بمشاركة أطفال مدارس الحمراء مما كان لها الأثر الطيب في نفوس الاطفال وهم يشاركون أقرانهم الالعاب .

علماً بأن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون ألف متر مربع ويقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز ، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.