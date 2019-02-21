المرشح نايف الراجحي يدعو الى منصه لاستقطاب الافكار الإبداعية للشباب والشابات في غرفة جده







جدة-أمل العامري دعا رجل أعمال الي ضروره واهميه وجود منصه لاستقطاب الأفكار الإبداعيه للشباب والشابات في غرفه جده وإنشاء مركز تفاعلي بين الشباب والرواد في قطاعات الأعمال

وقال المرشح الانتخابي لعضويه غرفه جده نايف بن عبدالمحسن الراجحي بمناسبه إطلاق حملته الانتخابيه ان وجود المنصه من شأنه ان يدعم الأفكار و الإبداعات التي نصت عليها رؤيه التحول الوطني بما يتوافق مع رؤيه 2030 التي تشدد على اهميه الاستثمار في العقول البشريه وتفجير الطاقات والكفاءات ورسم خارطه المستقبل من أجل بنا الإنسان والمكان

وشدد نايف الراجحي الذي اطلق حملته الانتخابيه تحت شعار نحو مستقبل واعد على اهميه أنشأ اول مركز لدعم الأعمال المتعثره من أجل تقديم الدعم لهم والحصول على محفزات لمعاوده نشاطهم والعمل على تعزيز آليه تشكيل لجان الغرفه الحاليه عبر التعين والانتخاب واشراك ممثلين عن المنشآت الصغيره والمتوسطة في كافه اللجان وان تصبح غرفه جده مركزا حضاريا واقتصاديا يعبر عن سكان جده والتركيز على عنصر الاستدامة في كافه الأعمال وفتح مجالات التعاون بين الغرفه والجهات الحكوميه واشراك ممثلين

ودعا نايف الراجحي كافه أصحاب المنشآت دعم ترشيحه من أجل تحقيق الأهداف التي تسمو بالعمل الاقتصادي والمجتمعي

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