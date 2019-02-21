أرجان روتانا يختتم جولة ترويجية في دول الخليج

اختتم

مدينة دبي للإعلام جولة ترويجية ناجحة في عدد من بلدان دول مجلس التعاون لتقديم الشكر للشركات السياحية واطلاعهم على أحدث التجديدات التي جرت على الفندق.

استعرض مسؤولو أرجان روتانا مع الشركاء بكل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، البحرين، والكويت التسهيلات الكبيرة التي يتمتع بها الفندق، حيث تم الكشف عن أبرز التجديدات والخدمات الجديدة التي أضيفت مؤخراً للفندق. يحرص أرجان روتانا على زيارة البدان الخليجية من وقت لآخر بهدف تجديد تعزيز العلاقات مع الشركات السياحية واطلاعهم على أبرز التطورات بالفندق.

Advertisements

على صعيد آخر فإن أداء الفندق خلال الربع الأول من العام الماضي كان رائعاً حيث وصلت نسبة الاشغالات لـ85% ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة ذاتها من العام الجاري لـ89% في ظل التحسن الكبير الذي يشهده قطاع السياحة بإمارة دبي والفعاليات الكبرى التي تحتضنها المدينة.



وخضع الفندق مؤخراً لعملية إعادة تجديد واسعة شملت إضافة منطقة استقبال، تطوير الغرف، قاعات للضيافة، وإضافة عدد من المطاعم والتسهيلات التي تثري زيارة الضيوف. على صعيد آخر، حصل الفندق على رخصة فندق فئة أربع نجوم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإضافة إلى الرخصة القائمة وهي شقق فندقية فاخرة.

يضم الفندق 242 غرفة تتنوع ما بين الشقق الفندقية ذات الغرفة الواحدة والغرفتين وتتميز بإطلالتها الرائعة على نخلة بحيرة جميرا.