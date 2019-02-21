سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

أصدرصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /1/ لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ووفقاً للقانون يكون مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى تحقيق ما يلي:1- المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية.

2- توظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3- تعزيز دور الإعلام في جميع المجالات وخاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها.

4- تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في إمارة الشارقة مع وسائل الإعلام الأخرى.

5- تطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.

6- العمل على تغطية الأحداث المحلية والإقليمية والدولية إعلامياً وفقاً للخطة والسياسة الإعلامية التي يُقرها مجلس الشارقة للإعلام.

7- ضمان الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة الإعلام.

8- إنتاج وبث المحتوى والبرامج الهادفة بما يخدم المجتمع ويحافظ على كيانه.

وحسب القانون يكون لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1- إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية في الإمارة والعمل على تطويرها بعد موافقة مجلس الشارقة للإعلام.

2- إجراء الدراسات والبحوث في كافة المجالات الإعلامية بما يخدم أهداف الهيئة.

3- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والرقمي بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع.

4- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة.

5- التنسيق مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في الدولة والتعاون معها في كافة المجالات بما فيها توحيد البث ومشاركة التغطية الإعلامية.

6- تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الإعلامية في الدولة وخارجها.

7- أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي للإمارة.

وتتبع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من النواحي الفنية والإدارية الجهات الإعلامية الآتية:..

أ‌. قناة الشارقة.

ب‌. قناة الشارقة الرياضية.

ج‌. قناة الوسطى من الذيد.

د‌. قناة الشرقية من كلباء.

ه‌. قناة الشارقة الثانية.

و‌. إذاعة الشارقة.

ز‌. إذاعة القرآن الكريم من الشارقة.

ح‌. إذاعة PULSE 95.

ط‌. مركز الأخبار بالهيئة.

ي‌. مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.

ك. أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ويتولى إدارة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:1- الإشراف على سير العمل في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

2- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى مجلس الشارقة للإعلام لإقرارهما ومن ثم عرضهما على المجلس التنفيذي للإمارة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

3- الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.

4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

5- تمثيل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

6- تمثيل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.

7- الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.

8- تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو مدراء الجهات التابعة لها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9- الاشراف على تطوير المحتوى الإعلامي بالإضافة إلى التنوع في محتوى البرامج.

10- اقتراح السياسات الداخلية على المجلس.

11- أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبناءً على عرض المدير العام وبعد موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتماد المجلس التنفيذي للإمارة يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة.

وحدد القانون الموارد المالية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من:1- المخصصات الحكومية.

2- الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3- ريع استثمار أموال الهيئة.

4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي للإمارة.

ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض المدير العام وموافقة مجلس الشارقة للإعلام الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.