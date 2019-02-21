فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول كأفضل جهة استجابة لحالات المتعاملين خلال العام 2018 بنسبة 98.1‎%‎ على مستوى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وضمن الجهات الكبرى التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة سنوياً.

تسلم الجائزة سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي من سعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ضمن الملتقى السنوي مع الجهات الحكومية لتبادل المعرفة في مجال خدمة المتعاملين "ملتقى مركز الاتصال 2019" الذي نظمته الهيئة في فندق أبراج الاتحاد.

وأكد اللواء الشريفي أن إسعاد المتعاملين يأتي في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي استجابةً لرؤية حكومة أبوظبي بتحسين مؤشرات الأداء والإيجابية واستشراف المستقبل من خلال مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ومواكبة التغيرات التقنية المتلاحقة، ومتابعة المستجدات العالمية في تطوير الخدمات إلى أفضل المستويات المتقدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي أفضل جهة استجابة لحالات المتعاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.