الإسعاف الجوي تنقل الطفلة لين من رأس الخيمة للعلاج بتوام

نقلت طائرة "الإسعاف الجوي" التابعة لإدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، أمس "الأربعاء" الطفلة "لين فرغلي" ، البالغة من العمر عاماً و7 أشهر، من مستشفى صقر الحكومي بإمارة إلى مستشفى توام بمدينة العين لاستكمال العلاج.

وكانت الطفلة "لين" سقطت من الطابق العاشر في بناء بمنطقة خزام في رأس الخيمة، و أصيبت بجروح عديدة وخطرة، في أنحاء متفرقة من جسدها ، بعد سقوطها ، فوق زجاج مركبة متوقفة أسفل البناية، وقامت طواقم الاسعاف الجوي بواجبها في رعايتها و نقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية نظراً لحالتها الصحية.

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