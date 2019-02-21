كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “السركال أفنيو” متنفس الحرية لفناني دبي مع التغيّر الدائم الذي تشهده إمارة دبي، تنتشر مساحات فنيّة جديدة تتضمن المعارض وورش العمل، وكذلك المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات. صانع المحتوى أحمد النشيط يأخذنا في جولة داخل إحدى هذه المساحات، وبالتحديد “السركال أفنيو”، بحسب موقع سي إن إن.

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