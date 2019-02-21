كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازدادت شهية الصينين تجاه السوق العقاري بدبي؟

ازداد عدد الصينيين في دبي بنسبة 53 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، مع وجود حوالي 230 ألف مواطن صيني يعيشون حاليا في الإمارة وحوالي 4000 شركة صينية تعمل فيها.

وبالنظر إلى السوق العقاري العالمي في السنوات الثماني الماضية، أدت القوة الشرائية القوية للمستثمرين الصينيين في البر الرئيسي إلى تدفق الاستثمار بشكل سليم إلى بلدان مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. كما أدت إلى ارتفاع في سوق جنوب شرق آسيا في العامين الماضيين.

ومع مزايا التعليم الجيد والرعاية الطبية والهجرة، اجتذبت البلدان الأوروبية والأمريكية عددا كبيرا من المشترين الصينيين للاستثمار؛ اجتذبت دول جنوب شرق آسيا المستثمرين الصينيين بسبب طبيعتها الجغرافية وأسعارها المعقولة ومناطق الجذب السياحي.

وفي العامين الماضيين، شهدنا دخول عدد كبير من المستثمرين الصينيين سوق العقارات في دبي. وفقاً لتقرير دائرة الأراضي والأملاك (DLD) مؤخراً بلغت استثمارات المواطنين الصينيين 1.7 مليار درهم في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. وهذا الرقم يجعلها سادس أعلى جنسية تستثمر في الإمارة خلال هذه الفترة، مقارنةً بالمرتبة الخامسة عشرة في عام 2017.

كما حددت Dubizzle أن المواطنين الصينيين كانوا ضمن أفضل 20 جنسية تبحث عن عقارات على المنصة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، بحسب موقع زاوية.

ما هي الدوافع وراء هذا النمو السريع في الاستثمار من قبل المواطنين الصينيين؟

بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في يوليو عام 2018، أصبحت العلاقات بين الصين والإمارات أقوى، خاصة من منظور التجارة والثقافة والسياحة والاستثمار. ومع إصدار حكومة دولة الإمارات لعدد من السياسات التفضيلية للصين، مثل إدراج اللغة الصينية كاللغة الرئيسية الثالثة في أكثر من 100 مدرسة في دبي، وخطط شركة إعمار لتطوير أكبر مركز للحي الصيني في الشرق الأوسط بمنطقة البيع بالتجزئة في دبي كريك هاربور، ستصبح دبي موطن ثان للمواطنين الصينيين.

ما الذي يهتم به المستثمرون الصينيون؟

يهتم المستثمرون الصينيون بكل من العقارات الجاهزة وعلى الخارطة. الموقع والعائد السنوي وأسعار البيع هي ثلاثة من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الشراء. وتعد مناطق وسط المدينة وذا غرينز والمدينة الدولية المناطق الثلاث الأكثر شعبية للمستثمرين الصينيين لشراء العقارات الجاهزة.