كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تتجنب مخالفة 1000 درهم قرب المدارس في الإمارات؟

تقوم الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد سائقي السيارات المخالفين بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وفرض غرامات تصل إلى 100 درهم و 10 نقاط سوداء.

وحثت شرطة أبوظبي سائقي السيارات على الالتزام بقانون المرور الاتحادي لدولة الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، والذي ينص على غرامة قدرها 1000 درهم مع 10 نقاط سوداء سيتم إصدارها ضد سائقي السيارات الذين يفشلون في التوقف عندما يرون علامة التوقف للحافلات المدرسية.

ولتجنب الغرامة، يُطلب من السائقين بموجب القانون الحفاظ على مسافة لا تقل عن خمسة أمتار، من أجل ضمان سلامة الطلاب.

وينص قانون المرور أيضاً على أنه سيتم إصدار غرامة قدرها 500 درهم مع ست نقاط سوداء ضد سائقي الحافلات المدرسية الذين يفشلون في فتح لافتة التوقف.

ويمكن لسائقي السيارات تجنب المزيد من الغرامات عن طريق اتخاذ المزيد من الحذر عند القيادة بالقرب من المعبر المخطط لعبور المشاة.

ويجب على السائقين أن يفسحوا الطريق أمام الحافلات المدرسية، ويمنحوا التلاميذ الحق في الطريق عند نقاط العبور المخططة، وإلا فقد يواجه السائقون المخالفون تحذيرات أو غرامات أو نقاط سوداء.

وكجزء من الجهود التي تبذلها الشرطة للحفاظ على سلامة الأطفال، تقوم شرطة أبوظبي أيضًا بتوزيع “البطاقات الصفراء” على السائقين المخالفين في مناطق المدارس الذين يرفضون اتباع أنظمة المرور.

ووفقاً لتقارير سابقة في صيفة غلف نيوز، قال المقدم أحمد خادم القبيسي، رئيس إدارة المرور في شرطة أبوظبي: “تم تسليم السائقين الذين خالفوا قواعد المرور أمام المدارس أو في المناطق المحيطة بالمدارس تحذير أو بطاقة صفراء. ولا تعتبر البطاقات الصفراء مخالفات مرورية خطيرة، ولكن بمثابة تذكير ودي بعدم ارتكاب مخالفات المرور مرة أخرى. “