عمار النعيمي يوجه بصرف 2.4 مليون درهم للصيادين في عجمان

عجمان (وام)

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مكرمة مالية قيمتها 2.4 مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين على أن يبدأ الصرف فوراً. وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمامه بالصيادين، والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم، وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل أمورهم، لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان، مشيداً بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات، وتوفير احتياجاتهم كافة للنهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

وقال: إن إدارة الجمعية بادرت في الآونة الأخيرة باتخاذ بعض الإجراءات والخطوات لدعم الصيادين وفق رؤية ولي العهد بضرورة الاطلاع، ومناقشة القضايا التي تعوق عمل الصيادين والبحث في كيفية حلها وتسهيل إجراءات تراخيص مزاولة مهنة الصيد للمحافظة على هذه المهنة المتوارثة للأجيال القادمة.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لدعمه المتواصل والكبير ومكرماته الكثيرة واهتمامه وتشجيعه للصيادين، وتوفير احتياجاتهم كافة.

كما نقل تحيات أعضاء الجمعية، وتقديرهم لسموه على متابعته شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان، والاطلاع على دورهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين وتوفير ما يحتاجون من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد، إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين، وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.