أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة معالي أنطونيو أجيديو سانتوس رئيس أركان الجيش في جمهورية أنغولا الذي يزور الدولة في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2019.

وبعد استعراضه مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، وضع سانتوس إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة، توجه إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان الجيش الأنغولي في واحة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.