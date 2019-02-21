سفير الدولة لدى سيؤول يلتقي رئيس البرلمان الكوري

سؤول (وام)

التقى عبدالله سيف علي النعيمي، سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، أمس، في سيؤول، مون هي سانغ، رئيس البرلمان الكوري، وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان الكوري، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة في مختلف المجالات والقطاعات، وفق الأطر البرلمانية المعمول بها في كوريا، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين الصديقين والتي توليها القيادة في كلا البلدين أهمية كبرى. وأعرب السفير عن تفاؤله في تنمية المزيد من التعاون البناء الذي يخدم المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الكورية الصديقة، والتطلع إلى آفاق أكبر من التعاون في المستقبل.

من جانبه، أثنى رئيس البرلمان الكوري على حفاوة الاستقبال التي لقيها في زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، وعبر عن رغبة الجانب الكوري في تعميق المزيد من أواصر الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات، وعلى الصعد كافة.