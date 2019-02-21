حامد بن زايد يلتقي رؤساء الوفود ويطلع على الأنظمة العسكرية والدفاعية

أبوظبي (وام) قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بجولة أمس في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

واطلع سموه خلال الجولة على أهم الأنظمة العسكرية والدفاعية.

والتقى سموه خلال الجولة برؤساء الوفود المشاركة في المعرض حيث تعرف من خلالهم إلى أهم المعروضات والمنتوجات والمشاريع الدفاعية والعسكرية وأنظمتها الحديثة.

وشملت جولة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عددا من الشركات والأجنحة الوطنية والأجنبية.

وتبادل سموه الأحاديث مع المسؤولين عن أجنحة الشركات حول الأهمية التي يمثلها معرض «آيدكس» باعتباره إحدى المنصات العالمية لتبادل الأفكار والتجارب وعرض الصناعات الجديدة والمتطورة في المجالين الدفاعي والعسكري.

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