البواردي: «آيدكس ونافدكس» يدعمان الاقتصاد الوطني

أبوظبي (وام) اطلع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال زيارته عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض «آيدكس 2019» على مختلف الأسلحة البرية والأنظمة الدفاعية وغيرها من التقنيات والتكنولوجيا الذكية والابتكارات في مجالات التصنيع العسكري.

واستمع معاليه إلى شرح من القائمين على هذه الأجنحة حول معروضاتهم وأحدث منتجاتهم الدفاعية.

وشملت الزيارة جناحي شركتي هالكون سستمز والجسور والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أجنحة شركات إيرباص وتاليس ونافال جروب وسفران وساب وامبرايير وام بي دي ايه ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، كما شملت الجولة أجنحة شركات Dark matters والياه سات وEDIC وأجنحة شركات Etimad وGalidus وIGG بالإضافة إلى الجناح الأميركي.

وتبادل معاليه الأحاديث مع المشاركين، مشيداً بأهمية«آيدكس» في بناء القدرات ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، مشيراً إلى حجم المشاركة المحلية إلى جانب المشاركة العالمية المتزايدة، مما يؤكد أهمية «آيدكس»على خريطة المعارض الدفاعية العالمية.

كما قام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة في معرض«نافدكس البحري» تفقد خلالها عدداً من القطع العسكرية البحرية المشاركة في المعرض، واشتملت الجولة زيارة جناح القوات البحرية وشركة الفتان لصناعة السفن وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية وشركة أبوظبي لبناء السفن وشركة Navantia وشركة المراكب لصناعة القوارب وشركة Brahmos وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية.

رافق معاليه خلال الجولة عدداً من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

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