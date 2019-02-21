قائد القوات البحرية يستقبل مسؤولاً باكستانياً ومفتش القوات البحرية المغربية

أبوظبي (وام) استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، أمس، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019 » كلا على حدة الفريق أول بحري عبدالعليم عبدالملك رئيس الوفد البحري الباكستاني، واللواء الركن بحري مصطفى العلمي مفتش القوات البحرية المغربية.

تم خلال اللقاءين - اللذين حضرهما عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفدين الزائرين - استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

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