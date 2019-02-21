أخبار الساعة: «آيدكس» مسيرة حافلة من تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة»، أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» يشكل حدثاً مهماً للعديد من دول العالم، لكونه أكبر المعارض المختصة في المجالات الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا العسكرية في العالم، ومناسبة لاستعراض آخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع.

وتحت عنوان «معرض آيدكس: تعزيز للشراكات ومد لجسور التواصل».. أوضحت أن أهميته بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تكمن في كونه يجسد المكانة الدولية المتميزة التي باتت تحظى بها في عيون العالم، ويعكس اعتراف الدول والشركات العالمية الكبرى بقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنه يمكّن الدولة من جهة أخرى من الاستمرار في مسيرتها الحضارية القائمة على مد جسور التواصل مع الشعوب الشقيقة والصديقة، ويساهم في تحقيق أهدافها التنموية القائمة على السلام والانفتاح، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الواسعة.

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. أن المعرض - الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ويختتم اليوم - شهد هذا العام توسعاً كبيراً على المستوى الجغرافي والعددي باستقطابه أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، مدشناً بذلك مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الشركات والمتخصصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات العسكرية الدفاعية.

وذكرت أن مناسبة اليوبيل الفضي لمعرض «آيدكس» تؤرخ لمسيرة حافلة من التطور الحضاري والتكنولوجي على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، وتقدم إجابات وافية عن استفسارات أكثر من 100 ألف زائر لهذا الحدث العالمي والتعريف بمقتنياته، فمستوى التنوع الذي يشهده معرض هذا العام يتيح للزائر التعرف على مراحل التطور الحضاري الذي عرفه منذ دورته الأولى التي انطلقت في عام 1993.

وأشارت إلى أن دورة هذا العام الرابعة عشرة لـ «آيدكس» - بما شهدته من توسع وتنوع في المعروض - استطاعت أن تحظى بإشادة واسعة من طرف قيادة الدولة، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، إن معرض «آيدكس» يشهد تطوراً وتقدماً كبيرين في كل دورة من دوراته على مستوى التنظيم وعدد الشركات والدول المشاركة، ونوعية الفعاليات المصاحبة، ما يؤكد دور الكوادر الوطنية القائمة على المعرض وكفاءتها، وهو ما يثلج صدورنا، ويعزز ثقتنا بإمكانات أبنائنا في مختلف المجالات، وقدرتهم على تحقيق الأهداف الطموحة لخطط التنمية في الحاضر والمستقبل».

لافتة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد بدوره أن دولة الإمارات تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني التي تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية. وبينت أن مشاركة الشركات الوطنية الإماراتية في فعاليات معرض هذا العام قد بلغت نسبة 15% من مجموع الشركات المشاركة، فيما وصلت قيمة الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرضي«آيدكس»، و«نافدكس» إلى أكثر من 16 مليار درهم.

وأضافت النشرة في ختام مقالها الافتتاحي أن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقوداً بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية من أبرزها شركة «رايثيون» الأميركية، وشركة «جي إس سي هاي بريسيجين» الروسية سيتم بموجبها قيام الشركة الروسية بتوفير قطع غيار للجانب الإماراتي وإصلاح نظام الصواريخ «كورنيت».