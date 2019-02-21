الامارات | محمد بن زايد يتفقد أجنحة وطنية ودولية في «آيدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتفقد أجنحة وطنية ودولية في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زيارة عدد من الأجنحة الوطنية وأجنحة الشركات الأجنبية المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

- ولي عهد أبوظبي تعرف إلى أهم العروض في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحكم عن بُعد، والتقنيات التكنولوجية في العمليات العسكرية. - محمد بن زايد تفقد مجموعة «اعتماد القابضة» التي تقدم منتجات رئيسة، منها «الطائرات دون طيار» التي تستخدم لأغراض التدريب والاتصالات المشفرة.

واطلع سموه خلال الجولة على أهم البرامج والمشروعات التطويرية التي تنفذها الشركات العالمية، وما تعرضه من معدات وتقنيات دفاعية، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات الأحاديث حول مختلف الجوانب التي يمثلها معرض «آيدكس»، والأهمية التي يكتسبها في دورة تنظيمية جديدة وبمشاركة واسعة من الشركات العالمية.

وتعرف سموه، خلال لقائه كبار المسؤولين في الشركات العارضة، إلى تقنيات الجيل الجديد من الآليات المطورة ذات الاستخدام متعدد الأغراض وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار ونظم الدفاع الجوي.

واستهل سموه الجولة بجناح جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التي تعرض أحدث ما توصل إليه باحثوها في مجال الروبوتات والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات من دون طيار، وجناح مجموعة الحمراء المتخصصة في مجال الدفاع والأمن وجمع المعلومات، إضافة إلى جناح شركة «الياه سات» التي تعرض أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية الحكومية والعسكرية.

كما زار سموه جناح مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية، حيث تفقد عدداً من الآليات المدرعة المطورة، إضافة إلى شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في تقديم خدمات البحث والتصنيع لطائرات المراقبة التي تعمل عن بُعد، كما تفقد سموه مجموعة «اعتماد القابضة» التي تقدم منتجات رئيسة، منها «الطائرات دون طيار» التي تستخدم لأغراض التدريب والاتصالات المشفرة، واستعراض منظومة القيادة والسيطرة لتأمين الحدود والمنشآت الحيوية والمدن.

وشملت جولة سموه جناح سنغافورة، حيث تعرف من المسؤولين في الجناح إلى طبيعة مشاركتهم في «آيدكس»، وأهم المعروضات التي يقدمونها، كما اطلع سموه على عدد من الأجهزة والمعدات التي تشارك بها شركة «اس تي انجنيرنج».

وتفقد سموه جناح كليات التقنية العليا، وتعرف إلى أهم مشروعات الطلبة ومبادراتهم التكنولوجية، وتجول سموه في جناح شركة «دلتا» للصناعات والأبحاث العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جورجيا، التي تصنع عربات إسعاف مدرعة تستخدم لنقل وإخلاء المصابين أثناء المعارك، وشركة ستريت للصناعات الدفاعية.

وتعرف سموه في جناح «مجموعة أحمد المزروعي»، إلى أهم عروضها وخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بُعد، والتقنيات التكنولوجية في العمليات العسكرية، ومسح المناطق الخطرة، إضافة إلى جناح شركة «درويش أحمد وأولاده» التي تعمل في الآليات والمعدات الثقيلة.

كما اطلع سموه على معروضات شركة التدريع السعودية، التي تعمل على إنتاج مدرعات وعربات أوشكوش في المملكة العربية السعودية، و«موبايل لاند سيستم» المتخصصة في تصميم المعدات العسكرية والخفيفة والثقيلة، وجناح إندونيسيا حيث تعرف سموه على طبيعة مشاركة الوفد الإندونيسي في المعرض من خلال وفد وزارة الدفاع الإندونيسية.

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وزار سموه شركة «نكستر»، وتفقد جناح شركة «هانوا» الكورية، المتخصصة في معدات فتح حقول الألغام، وتعرف إلى أهم الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

كما زار سموه الجناح الوطني الصيني «الصناعة العسكرية الصينية»، الذي يعرض نظام الأسلحة متعدد الأغراض، ونظام الأسلحة المضادة للسفن متوسطة وطويلة المدى، والطائرة المدربة المتقدمة، وطائرات الإنذار المبكر، ودبابات القتال الرئيسة.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولته وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

سفن قنص الألغام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، الذي يضم الفرقاطات وسفن الإمداد وسفن نقل الجنود، إضافة إلى سفن عمليات قنص الألغام البحرية وسفن الدوريات البحرية والسواحل، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية.

واطلع سموه على منتجات شركة أبوظبي لبناء السفن، وأهم مشروعاتها وبرامجها في الدعم البحري، كما تفقد سموه أجنحة كل من «مجموعة نفال» الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية المتجددة، وشركة «الصير مارين» التي تعمل في بناء القوارب وتصنيع أنظمة المركبات البحرية غير المأهولة، وشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في مجالات الدفاع والفضاء والأمن، وشركة «الفتان» الإماراتية لصناعة السفن.

علاقات الصداقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلاً على حدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وزير الدفاع في جمهورية أفغانستان الإسلامية، أسدالله خالد، ووزير الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة في جمهورية ليبيريا رئيس الوفد المشارك، لين يوجين ناجبي، اللذين يزوران البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بضيفَي البلاد وتبادل معهما الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلديهما، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي. أبوظبي ـ وام