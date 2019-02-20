منصور بن زايد يستقبل وزيرة الإنتاج الحربي في باكستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معالي زبيدة جلال، وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية، التي تزور البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019".

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة سلطان ضاحي الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة.