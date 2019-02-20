دائرة القضاء في أبوظبي تعلن الانتهاء من تقييم الأفكار المشاركة في الدورة الثانية من جائزة "ابتكر...

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن انتهاء عملية تقييم الأفكار المبتكرة المشاركة في جائزة " ابتكر وارتقي" الداخلية في دورتها الثانية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال شهر فبراير الحالي. جاء ذلك في إطار اجتماع مجلس أمناء جوائز التميز في دائرة القضاء الذي انعقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وحضور سعادة المستشار علي محمد البلوشي؛ النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر مدير ادارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء بأبوظبي.

وأوضح سعادة المستشار العبري أن جائزة "ابتكر وارتقي" جاءت استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في خلق بيئة عمل قائمة على ثقافة الابتكار، بهدف تحفيز العاملين لديها على صياغة وسائل وحلول ابداعية للتعامل مع التحديات اليومية التي تواجههم أثناء التطبيق العملي للخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدائرة. مشيراً إلى أن الجائزة تشكل جزء من بيئة عمل متكاملة تهدف إلى صياغة نظام قضائي وعدلي يلبي متطلبات مجتمع إمارة أبوظبي ويستجيب لخصوصيته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ومن جهة أخرى كان مجلس أمناء جوائز التميز في دائرة القضاء قد استعرض آخر في اجتماعه الأخير مستجدات برنامج الجائزة، حيث قدم عبدالله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي. عرضاً لتفاصل المراحل التي تم انهائها وصولاً إلى اختيار الأفكار الخمسة الأكثر تميزاً. كما تضمن لإجتماع إجراء تقييم للأفكار الخمسة المرشحة ومقابلة أصحابها، واختيار الأفكار الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى.

الجدير بالذكر أن عدد الأفكار المشاركة في جائزة ابتكر وارتق منذ إطلاقها العام الماضي بلغ 400 فكرة، وقد تم اختيار الأفكار المرشحة للفوز بالجائزة باستخدام المعايير المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة وهي؛ الأثر الاستراتيجي، الارتباط القضائي، التعقيد وقابلية التطبيق، والأثر المرتقب. كما تم الاستعانة بخبراء فنيين من عدة تخصصات لتقييم الأفكار ذات الطابع الفني التخصصي. وفي المرحلة التالية قامت اللجنة المختصة باختيار الأفكار العشرة الحائزة على أعلى درجات تقييم، ودعوة أصحابها إلى مقابلة تضمنت تقديم عروض لشرح أفكارهم ليصل عدد المرشحين في المرحلة التالية إلى خمس متأهلين. بينما تضمن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء الخطورة الأخيرة من عملية التقييم والمتمثلة بمقابلة مجلس أمناء الجائزة لأصحاب الأفكار الخمسة المتأهلة واختيار الأفكار الثلاثة الفائزة.