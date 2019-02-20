قائمة أطباق جديدة ابتكرها الشيف ماركو غارفاغنيني

كشف روك فيش، مطعم المأكولات البحرية الشهير في منطقة البحر المتوسط بفندق جميرا النسيم، عن قائمة جديدة بالكامل ابتكرها الشيف الجديد للفندق، ماركو غارفاغنيني.

وُلد الشيف ماركو في كارارا تحت سفح جبال أبوان الألبية في إقليم توسكاني الإيطالي وقد اختار له القدر أن يتألق في عالم الطهي. وابتكر الشيف هذه الأطباق الجديدة في روك فيش بفضل شغفه بفن الطهي الذي ملأ عليه قلبه وعقله بغرض بث الحياة في المذاق الفريد التي يمتاز بها المطبخ الإيطالي التقليدي من خلال الأطباق الرئيسية مثل الكرودو والمأكولات البحرية والمشويات لتقديم أفضل تجربة للزائرين المميزين.

يمكن للزائرون الاستمتاع الآن بوجبة الروبيان المشوي مع شوربة العدس كطبق أول أو ترتار التونة مع أرز بالزعفران من قائمة الكرودو. أما بالنسبة إلى الأطباق الرئيسية، فيُقدَّم لحم الماعز الذي يُطهى على نار هادئة لمدة 36 ساعة مع طماطم مفرومة وبطاطس بوريه، أو وجبة الأرزية الشهية مع السلطعون أو سمك القاروص البحري مع الخرشوف وخلاصة الليمون. إضافة إلى هذه الأطباق المميزة، هناك طبق لحم العجل الميلاني المشهور الذي يُقدم مع الجرجير والطماطم والجبن الجاف الحريف.

وعندما يحين وقت الحلو، يمكن الاستمتاع بالطبق الكلاسيكي الجديد الذي ابتكره الشيف ماركو حيث مزج جبنة بوراتا مع الآيس كريم وكولي الليمون والبرتقال المحلى، والبارفيه الذي يُقدَّم مع البندق المحلى بالكريمة وحشوة شوكولاته جاندوجا، والمرنغ الكلاسيكي الذي يُقدم مع حبات التوت المخلوط والليمون البلدي وكريمة الفراولة - وتُزين كلها بالبندق المفروم.

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أما الضيوف الذين يرغبون في الاستمتاع بطبق إيطالي كلاسيكي مطهو جيداً، فيقدم لهم فريق الشيف ماركو أيضاً المعكرونة ووجبة الأرزية الشهية التي استلهمت من النكهات التي تتميز بها منطقة البحر المتوسط لإبراز مهارته العالية وشغفه الكبير بالطعام الذي يُقدم بطريقة بسيطة لكن مثالية واستثنائية.

لا يشتهر مطعم روك فيش بقائمة أطباقه المتنوعة فحسب، بل إنه يمتاز بتصميمه الداخلي المميز الذي أبدعه المصمم المشهور بيل بنسلي، وبموقعه المذهل على شاطئ البحر مع إطلالة خلابة على الخليج العربي وبرج العرب.

وتأتي هذا المستجدات الجديدة في إطار جهود الشيف ماركو لتحسين مستوى الوجبات والمشروبات في فنادق مجموعة جميرا. ويقود ماركو في جميرا النسيم حالياً فريقاً مكوناً من أكثر من 150 شيفاً ومضيفاً ويشرف على سبعة فنادق يمتلكها الفندق. ويؤدي الشيف ماركو دوراً مهماً في تنفيذ رؤية الرئيس التنفيذي جوزيه سيلفا وكبير الطهاة مايكل إليس المتمثلة في تعزيز تميز قائمة الأطباق والمشروبات في مجموعة الفنادق.