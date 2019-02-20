عبدالله بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة وفداً من كلية الدفاع الوطني، برئاسة العميد الركن بحري طارق خلفان الزعابي نائب قائد الكلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بوفد الكلية، وأكد على أهمية دورها في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمعارف الحديثة مشيداً بأهداف الكلية وبرامجها ودورها في تطوير قدرات القيادات على البحث والتحليل والنقد والتقييم ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكن من رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية.

وأعرب سموه عن تمنياته لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية التي تعمل على تطوير الفكر والتخطيط للدراسات الاستراتيجية والأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكدين الحرص على تحقيق أهداف وطموحات الكلية وتوظيفها لخدمة الوطن وصون مكتسباته.