صادقي يحقق الفوز الاول والمبطي أول المتأهلين لجائزة النجمتين

بمنافسة من جولة واحدة إنطلقت صباح أمس فعاليات منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي تتزامن مع فعاليات الحدث الرئيس، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم والتي يستضيف فعالياتها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدى أربعة أيام. وأحسنت اللجنة المنظمة في تهيئة ميادين البطولة، وإزدان الميدان الرئيس وما حوله بشاشات العرض العملاقة، وبلوحات عرض شعارات الجهات الراعية لفعاليات البطولة على جنبات المنصات التي أعدت بعناية للجمهور لاستمتاعه بفعالياتها.

وفي أولى منافسات دولية النجمتين برعاية الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية ـ أبوظبي 2019، والتي أقيمت خلال الفترة الصباحية بمواصفات الجولة الواحدة والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، شارك 57 فارسا وفارسة، نجح منهم 17 فارساً في اجتياز تحديات الجولة دون خطأ، وكان الفارس الإيراني فرهانغ صادقي المشارك رقم (20)، على موعد مع الفوز بكأس المركز الأول بالجواد "دبليو بيكوليني" منهيا الجولة في الزمن الأفضل وبلغ (59.97) ثانية، وتوّجت بكأس المركز الثاني الفارسة البريطانية جورجيا تيم والفرس "زد سفن كانيا دانس" (المشارك 26) من فريق زد سفن محاولة تسجيل الزمن الأفضل، ولكنها لم تصل إلى الحاجز الأخير ولا إلى نقطة النهاية إلا بعد (60.07) ثانية بفارق 10 أجزاء فقط من الثانية عن المتصدر، وحاز كأس المركز الثالث الفارس الإماراتي الشاب حميد عبد الله خليفة المهيري، المشارك الرابع في الجولة بالجواد "كوراندو"

وأكملها في زمن بلغ (60.98) ثانية، نال بها الصدارة المؤقتة قبل أن يترجل عنها بعد مشاركة المتصدر.

وفي المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والمؤهلة لمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها (140) سم، شارك 53 فارسا وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 19 فارسا، ونجح 9 فرسان في إكمال جولة التمايز دون خطأ، ونال الفوز بكأس المركز الأول الفارس السعودي الشاب خالد المبطي بالفرس "كاريزونا" وأنهى التمايز في زمن بلغ (38.20) ثانية وبذلك يكون أول المتأهلين لمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وتوّج بكأس المركز الثاني الفارس الأردني الأولمبي إبراهيم بشارات والفرس "أستوك دي سيلير لو" والزمن (39.22) ثانية وذهب كأس المركز الثالث الفارس السوري قتيبة الدوغلي والجواد "كوينزلاند إي" وأكمل التمايز في (39.59) ثانية.