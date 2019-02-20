عملية جديدة في سيناء.. ضرب 7 بؤر إرهابية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty آليات عسكرية مصرية قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء

وأوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العملية أسفرت عن مقتل 8 عناصر إرهابية وتدمير عربتين مفخختين.

وتأتي مداهمة البؤر الإرهابية بعد إعلان الشرطة المصرية، الثلاثاء، مقتل 16 إرهابيا في مواجهات خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

وأوضحت المصادر أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن البؤرتين، اللتين تختبئ فيهما مجموعة من الإرهابيين خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

والسبت الماضي، أعلن الجيش المصري مقتل 7 متشددين، بينما قتل 15 عسكريا، بينهم ضابط، في هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش في شمال سيناء.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متشددة استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش المتواجد في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 550 من الإرهابيين ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش المصري.