الامارات | تاجر خمسيني يقتحم غرفة جارته النائمة ويعتدي عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر خمسيني يقتحم غرفة جارته النائمة ويعتدي عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي تاجراً خليجياً يبلغ من العمر 56 عاماً اقتحم غرفة جارته ،امرأة عربية وهتك عرضها بالإكراه بأن تحسس جسدها عنوة، ثم اعتدى عليها بالضرب والسب، وأتلف هاتفها المتحرك.



وأفادت المجني عليها التى تعمل مندوبة مبيعات، إنها كانت نائمة في غرفتها بشقة في أحد الأبراج بمنطقة المرسى، حين فوجئت حوالي الساعة 6 صباحاً بشخص يشدها من شعرها بقوة، فاستيقظت في حالة من الرعب، وصرخت محاولة إبعاده عنها إلا أنه كان متشبثاً بها بقوة، ومزق قميصها، فيما كان يسبها بألفاظ خادشة للحياء وصفعها على خدها الأيسر بقوة وضربها على ذراعيها بعنف، وظلت تحاول إبعاده لكنه أمسك بكتفها وشدها من شعرها، وتمادى في تصرفاته بأن تحسس مناطق حساسة في جسدها ، واستطاعت في النهاية إبعاده بعد أن تحرش بها بطرق مختلفة، ثم حاولت الاتصال بالشرطة بهاتفها لكنه اختطف الهاتف ورماه على الأرض.



وأضافت انها دفعته إلى الخارج لكنه أمسكها من شعرها حتى يسيطر عليها، وبعد دقائق من الشد والجذب أخرجته من الغرفة، ثم غادرت بملابسها الممزقة إلى مدخل البرج واستغاثت بحارس البناية واخبرته بما حدث فرافقها إلى شقتها، ووعدها بالعودة بعد إحضار هاتفه للاتصال بالشرطة، وفي هذه الأثناء عاد المتهم مجدداً وحاول إقناعها بعدم الإبلاغ وسوف يعوضها لكنها طردته بمساعدة الحارس الذي رجع إلى الغرفة، ثم اتصلت بالشرطة.



من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله حين ورد بلاغ عن الواقعة فانتقل مع زميله إلى الموقع وكانت المجني عليها في حالة خوف وبكاء مستمرين، وحكت له ما حدث فانتقل إلى شقة المتهم الذي يقيم في نفس البناية وتم ضبطه وبدا أنه كان تحت تأثير الكحول فاقتاده إلى مركز الشرطة المختص.