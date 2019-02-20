خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان الجيش الأنغولي في واحة الكرامة

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم في واحة الكرامة معالي أنطونيو أجيديو سانتوس، رئيس أركان الجيش في جمهورية أنغولا الذي يزور الدولة في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" 2019.

وبعد استعراضه مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، وضع سانتوس إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة، توجه إلى سجل الزوار حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنيا وحضارياً في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.