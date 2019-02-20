"الهلال الأحمر" يسهم في عودة 1800 طالب يمني إلى مدرستهم في الساحل الغربي

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس "مدرسة الفتح الأساسية والثانوية " في منطقة القطابا بمديرية الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة، بعد إعادة ترميمها وتأهيليها وتأثيثها وذلك في إطار اهتمامها بقطاع التعليم في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي. وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن المشروع تم تنفيذه خلال وقت قياسي لإتاحة الفرصة لـ 1800 طالب وطالبة لاستئناف تعليمهم الأساسي والثانوي، مشيراً إلى أن المشروع تضمن تأهيل وتجهيز وتأثيث 7 فصول دراسية مع ملحقاتها إضافة لتوفير إذاعة مدرسية ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

من جهته، أكد محمد يحيى عبدالسلام، مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي، أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ العديد من المشروعات في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية والتي أسهمت في تطبيع الحياة وعودة الاستقرار إلى قرى ومناطق مديرية الخوخة ومناطق محافظة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام، مضيفاً أن مدرسة الفتح الأساسية والثانوية ستخدم عدة مناطق منها "الميناء والحيمة الساحلية والدنين والقطابا الشرقية والقطابا الغربية والكداح والقضيبة".

من ناحيته، أشاد محمد يحيى علي، مدير مدرسة الفتح بدعم "الهلال" المتواصل للعملية التعليمية في مختلف مناطق مديرية الخوخة، من خلال تنفيذه لمشاريع إعادة تأهيل وتأثيث العديد من المدارس ومنها هذه المدرسة التي فتحت أبوابها أمام 42 معلماً ومعلمة لأداء عملهم وعودة جميع الطلبة في المنطقة والمناطق المجاورة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.

من جانبهم، أعرب طلاب وطالبات مدرسة الفتح، خلال حفل الافتتاح، عن سرورهم بعودتهم لمواصلة تعليمهم، مثمنين جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العملية التعليمية ومختلف مجالات الحياة في مديرية الخوخة وبقية المناطق والمديريات الواقعة على الساحل الغربي لليمن.